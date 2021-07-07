Какие страны открыты для туристов из России в июле 2021: Полный список с требованиями

Да, путешествовать так же легко и просто, как до пандемии, не получится, нужно учитывать множество требований. Но при желании — вполне реально
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
У вас до сих пор ощущение, что границы закрыты? И выбор места под солнцем — это выбор между Сочи, Крым и дачей? На самом деле российских туристов ждут уже почти в 40 странах мира! Среди них есть и популярные курорты, и экзотические направления, и страны СНГ. Рассказываем, какие страны открыты для туристов из России в июле 2021, и приводим полный их список с требованиями для въезда.
Да, путешествовать так же легко и просто, как до пандемии, не получится, нужно учитывать множество требований. Но при желании — вполне реально. И, кстати, с точки зрения риска заразиться Covid-19 не опаснее, чем ездить по России. Авиапассажиры международных рейсов сейчас едва ли не самые контролируемые люди в мире, на большинстве курортов меры безопасности соблюдаются строго.
В список мы включили лишь те государства, которые принимают граждан России именно с туристическими целями, а не только обладателей ВНЖ, для учебы или лечения.
Со многими из них Россия официально возобновила авиасообщение. Если нет — в большинстве случаев выполняются грузопассажирские рейсы.
В пункте о преимуществах для вакцинированных путешественников информация касается российских вакцин, в первую очередь «Спутник V».
Важно: правила въезда сейчас часто меняются. Причем как в сторону послаблений, так и в сторону ужесточения. Обязательно нужно проверять актуальную информацию как перед покупкой билета на самолет, так и непосредственно перед поездкой.
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: перелет в Сочи
ПЦР: нужен
Вакцинация: с туристическими целями въезд возможен только после полной вакцинации
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: разрешены чартерные рейсы, но в реальности их нет, пока добраться можно с пересадкой
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, но и послаблений лля вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто официально, также есть поезда и автобусы
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: шенген или национальная болгарская, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет, добраться можно с пересадкой
ПЦР: нужен
Вакцинация: российские вакцины не признаны
Карантин: 10 дней, в течение карантина 2 ПЦР-теста
Виза: нужна, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужны два теста, до вылета и по прилету
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужны два теста, до вылета и по прилету
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: шенген, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: оформляется в аэропорту по прибытии
Авиасообщение: открыто официально (только рейсы в Каир)
ПЦР: два теста — до вылета и после прибытия
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нужна, оформляется онлайн или по прилету
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: оформляется онлайн
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: два теста, до вылета и после прибытия
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: 5 дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нет
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: оформляется онлайн
Авиасообщение: открыто официально (только рейсы в Канкун)
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: официально не возобновлено, есть грузопассажирские рейсы
ПЦР: нужны два теста, до вылета и после прибытия
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: в Дубае нет, в Абу-Даби карантин десять дней, в это время надо сдать еще два ПЦР-теста
Виза: нет
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: 7 дней
Виза: нужна, можно оформить онлайн
Авиасообщение: прямых рейсов нет
Российских туристов принимает только принадлежащий Португалии остров Мадейра, в материковую часть страны с туристическими целями пока приехать нельзя
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест (но он может быть нужен для перелета, так как прямых рейсов нет)
Карантин: нет
Виза: шенген
Авиасообщение: открыто официально, есть рейсы в Лиссабон, прямых рейсов на Мадейру нет
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нужна, в России туристические визы сейчас не выдают
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужны 2 теста, до вылета и после прибытия, и еще два во время карантина
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: 15 дней
Виза: нет
Авиасообщение: официально не возобновлено, есть грузопассажирские рейсы
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: оформляется на месте
Авиасообщение: прямое приостановлено, добраться можно со стыковкой
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: 7 дней для самостоятельных путешественников (плюс еще 2 ПЦР-теста в течение этого времени), для организованных туристов нет
Виза: нет
Авиасообщение: официально не возобновлено, но есть грузопассажирские рейсы
ПЦР: нужен
Вакцинация: признаны все российские вакцины, с сертификатом о вакцинации ПЦР-тест для въезда не требуется
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужны два теста, до вылета и в течение 7 дней после прибытия
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: шенген или национальная хорватская, оформляется в посольстве
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нет
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: не возобновлено, можно добраться с пересадками
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: оформляется на месте
Авиасообщение: открыто официально
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет, можно добраться стыковочными
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