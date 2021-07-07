Какие страны открыты для туристов из России в июле 2021: Полный список с требованиями

Да, путешествовать так же легко и просто, как до пандемии, не получится, нужно учитывать множество требований. Но при желании — вполне реально Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

У вас до сих пор ощущение, что границы закрыты? И выбор места под солнцем — это выбор между Сочи, Крым и дачей? На самом деле российских туристов ждут уже почти в 40 странах мира! Среди них есть и популярные курорты, и экзотические направления, и страны СНГ. Рассказываем, какие страны открыты для туристов из России в июле 2021, и приводим полный их список с требованиями для въезда.

Да, путешествовать так же легко и просто, как до пандемии, не получится, нужно учитывать множество требований. Но при желании — вполне реально. И, кстати, с точки зрения риска заразиться Covid-19 не опаснее, чем ездить по России. Авиапассажиры международных рейсов сейчас едва ли не самые контролируемые люди в мире, на большинстве курортов меры безопасности соблюдаются строго.

В список мы включили лишь те государства, которые принимают граждан России именно с туристическими целями, а не только обладателей ВНЖ, для учебы или лечения.

Со многими из них Россия официально возобновила авиасообщение. Если нет — в большинстве случаев выполняются грузопассажирские рейсы.

В пункте о преимуществах для вакцинированных путешественников информация касается российских вакцин, в первую очередь «Спутник V».

Важно: правила въезда сейчас часто меняются. Причем как в сторону послаблений, так и в сторону ужесточения. Обязательно нужно проверять актуальную информацию как перед покупкой билета на самолет, так и непосредственно перед поездкой.

АБХАЗИЯ

ПЦР: не нужен

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: перелет в Сочи

АЗЕРБАЙДЖАН

ПЦР: нужен

Вакцинация: с туристическими целями въезд возможен только после полной вакцинации

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто официально

АЛБАНИЯ

ПЦР: не нужен

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: разрешены чартерные рейсы, но в реальности их нет, пока добраться можно с пересадкой

АРМЕНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, но и послаблений лля вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: открыто официально

БЕЛОРУССИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: открыто официально, также есть поезда и автобусы

БОЛГАРИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: шенген или национальная болгарская, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто официально

БРАЗИЛИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет, добраться можно с пересадкой

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: российские вакцины не признаны

Карантин: 10 дней, в течение карантина 2 ПЦР-теста

Виза: нужна, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто официально

ВЕНЕСУЭЛА

ПЦР: нужны два теста, до вылета и по прилету

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто официально

ГРЕЦИЯ

ПЦР: нужны два теста, до вылета и по прилету

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: шенген, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто официально

ГРУЗИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет

ДОМИНИКАНА

ПЦР: не нужен

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет

ЕГИПЕТ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: оформляется в аэропорту по прибытии

Авиасообщение: открыто официально (только рейсы в Каир)

ИОРДАНИЯ

ПЦР: два теста — до вылета и после прибытия

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто официально

КАЗАХСТАН

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: открыто официально

КЕНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нужна, оформляется онлайн или по прилету

Авиасообщение: прямых рейсов нет

КИПР

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: оформляется онлайн

Авиасообщение: открыто официально

КУБА

ПЦР: два теста, до вылета и после прибытия

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: 5 дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто официально

МАКЕДОНИЯ

ПЦР: нет

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто официально

МАЛЬДИВЫ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто официально

МАРОККО

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто официально

МЕКСИКА

ПЦР: не нужен

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: оформляется онлайн

Авиасообщение: открыто официально (только рейсы в Канкун)

МОЛДОВА

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: официально не возобновлено, есть грузопассажирские рейсы

ОАЭ

ПЦР: нужны два теста, до вылета и после прибытия

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: в Дубае нет, в Абу-Даби карантин десять дней, в это время надо сдать еще два ПЦР-теста

Виза: нет

Авиасообщение: открыто официально

ОМАН

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: 7 дней

Виза: нужна, можно оформить онлайн

Авиасообщение: прямых рейсов нет

ПОРТУГАЛИЯ (МАДЕЙРА)

Российских туристов принимает только принадлежащий Португалии остров Мадейра, в материковую часть страны с туристическими целями пока приехать нельзя

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест (но он может быть нужен для перелета, так как прямых рейсов нет)

Карантин: нет

Виза: шенген

Авиасообщение: открыто официально, есть рейсы в Лиссабон, прямых рейсов на Мадейру нет

СЕЙШЕЛЫ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто официально

СЕРБИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто официально

США

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нужна, в России туристические визы сейчас не выдают

Авиасообщение: открыто официально

ТАИЛАНД

ПЦР: нужны 2 теста, до вылета и после прибытия, и еще два во время карантина

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: 15 дней

Виза: нет

Авиасообщение: официально не возобновлено, есть грузопассажирские рейсы

ТАНЗАНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: оформляется на месте

Авиасообщение: прямое приостановлено, добраться можно со стыковкой

ТУНИС

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: 7 дней для самостоятельных путешественников (плюс еще 2 ПЦР-теста в течение этого времени), для организованных туристов нет

Виза: нет

Авиасообщение: официально не возобновлено, но есть грузопассажирские рейсы

ТУРЦИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: признаны все российские вакцины, с сертификатом о вакцинации ПЦР-тест для въезда не требуется

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто официально

УЗБЕКИСТАН

ПЦР: нужны два теста, до вылета и в течение 7 дней после прибытия

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто официально

ХОРВАТИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: шенген или национальная хорватская, оформляется в посольстве

Авиасообщение: открыто официально

ЧЕРНОГОРИЯ

ПЦР: нет

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: не возобновлено, можно добраться с пересадками

ЭФИОПИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: оформляется на месте

Авиасообщение: открыто официально

ЮАР

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет, можно добраться стыковочными

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