Правила возвращения в Россию из-за рубежа: надо ли делать ПЦР вакцинированным и переболевшим

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С 7 июля 2021 года действуют новые правила возвращения в Россию из-за рубежа. Они действуют как для туристов, так и для тех граждан РФ, кто ездил по другим делам - в командировки, на лечение, на учебу, к родственникам и так далее. Вид транспорта значения не имеет: самолетом, поездом, автобусом, на своей машине - правила одинаковые.

А вот что теперь имеет значение, так это делали ли вы прививку от Covid-19 или нет, успели ли переболеть коронавирусом либо избежали заразы. Изменения, введённые Роспотребнадзором с 7 июля, касаются всех. Но по-разному.

Постановление главного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой размещено на официальном правительственном портале.

Надо ли по-прежнему заполнять форму на Госуслугах?

Да. Всем, кто возвращается в Россию из других стран, надо заполнил специальную форму на портале госуслуг. Она небольшая, нужно указать страну, откуда прибываете, адрес в России. В аэропортах форму сканируют после паспортного контроля, до получения багажа. «Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг путем заполнения формы «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию РФ», - говорится в постановлении.

Кому можно вообще не сдавать ПЦР?

Тем, кто сделал прививку от COVID 19 или переболел коронавирусом. Какие именно вакцины освобождают от сдачи ПЦР-теста, в постановлении не уточняется. Судя по всему, любая из российских вакцин подходит.

Кому достаточно одного теста?

Всем путешественникам, кроме перечисленных в предыдущем пункте. Им необходимо «в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)».

Кому нужно сдать два ПЦР-теста?

Никому. Двойное тестирование отменено. Напомню, с 1 мая при возвращении из-за рубежа россиянам нужно было сдать два теста на коронавирус и загрузить результаты на Госуслуги.

Переболел давно - это считается?

ПЦР-тест сдавать не нужно, если перенесли коронавирус в последние 6 месяцев (причём факт болезни должен быть подтверждён документально). «Срок годности» сертификата о вакцинации вдвое больше, 12 месяцев.

Сделал прививку в Европе - сдавать ли тест?

Если пассажир делал прививку зарубежными вакцинами - а такая ситуация у многих граждан РФ, живущих в Европе, например - скорее всего, это не освободят от сдачи анализа. Прямого указания в документе нет. Однако есть фраза, что «сведения о вакцинации размещаются …на основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».

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