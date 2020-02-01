Британия официально вышла из состава ЕС

1 Февр. 2020 2020-02-01T02:32:51+03:00

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Соединенное Королевство Великобритания официально перестало быть частью Евросоюза. В пятницу, 31 января в 23:00 по местному времени государство покинуло ЕС, спустя 3,5 года после соответствующего референдума.

Теперь Лондон вступил в переходный период. По планам, он продлится до конца текущего года. За это время драматичных изменений в жизни королевства не произойдет - переговоры с Брюсселем продолжатся. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "занавес поднимается для начала нового акта".

- Это рассвет новой эры, в которой мы более не согласимся с тем, чтобы возможности в жизни вас и ваших семей зависели от того, в какой части страны вы живете. Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень, - заявил Джонсон.

Стоить отметить, что до конца года Великобритании и странам-членам ЕС предстоит согласовать условия дальнейшего сосуществования и взаимодействия. Прежде всего речь идет о попытке заключить соглашение о свободной торговле.

Как передает с места событий обозреватель "КП", Британия уходит из ЕС под песни, пляски, крики «yes»!

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 января, британская Палата лордов приняла законопроект о Brexit. Так документ, который включает в себя сделку с ЕС по условиям процесса, получил одобрение обеих палат парламента Великобритании.

После того, как законопроект подписала Королева Елизавета II, он перешел в распоряжение ЕС. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель подписали соглашение 24 января, а 29 января документ одобрили Депутаты Европарламента.

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ИСТОЧНИК KP.RU