«Подорожает мебель, бытовая техника, автомобили»: Что будет, если Лукашенко закроет транзит немецких товаров через Белоруссию

Поставщикам придется искать обходные пути, а это увеличит расходы на доставку Фото: Shutterstock

Евросоюз утвердил экономические санкции против Белоруссии. В ответ Александр Лукашенко поручил правительству ограничить перевозку товаров из Германии в Россию и Китай через территорию Белоруссии.

Во что это может вылиться для россиян? Какие товары могут подорожать и насколько? KP.ru попросил экспертов прояснить этот вопрос.

«ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ, НО НЕ В РАЗЫ»

Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты»:

- У нас однозначно большой транзитный поток через Белоруссию. Это продукция машиностроения, автомобили, есть и некоторые продукты, которые не попадают под контрсанкции. Поэтому риски того, что цены вырастут, значительные. Но не в разы: катастрофического подорожания не произойдет, но оно и не будет символическим, которое никто не заметит.

- Через какие страны могут пойти товары, если транзит через Белорусссию будет закрыт?

- Украина, Финляндия, Прибалтика. Но такие пути увеличивают перевозку на сотни километров. А в случае с Украиной возрастают другие риски.

«ПРОДУКТЫ ПОЧТИ НЕ ПОДОРОЖАЮТ»

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук:

- Белоруссия входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и внешняя таможенная граница этой страны, по сути, является внешней таможенной границей РФ. У многих наших компаний логистические схемы выстроены так, что они предполагают доставку товаров через Белорусскую границу. Если закрытие случится - а это может произойти - то в первую очередь пострадают торговые связи в поставке, например, бытовой техники. И это очень сильно ударит по стоимости продукции. Потому что нужно будет искать объездные пути, а единственный способ — это страны Прибалтики или через порт Усть-Луга (Ленинградская область, - Ред.). Это удорожание, поскольку в цепочке появляются корабли, а потом уже в портах будет перегрузка на автомобильный транспорт.

- Какие еще товары могут подорожать и как сильно?

- Продукты питания в меньшей степени, потому что из-за санкций мы практически не завозим европейскую продукцию. Мы импортируем автомобили, мебель, краски и т. д. Сложно посчитать, как это подорожает. Ведь в том числе это и потеря времени. Имея такой «коридор», как Белоруссия, Россия в рамках Евразийского союза не развивала таможенные посты, которые были не нужны.

«ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССИЮ ИДЕТ ПОЛОВИНА НЕМЕЦКОГО ЭКСПОРТА»

Агван Микаелян, член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza:

- Возможный запрет на провоз грузов через Белоруссию на цене однозначно может отразиться. Как минимум подорожает доставка, и достаточно прилично, поскольку белорусское направление сейчас обслуживает порядка тысячи фур в день. Для обработки такого колоссального объема требуется серьезная инфраструктура. Мгновенно создать такую инфраструктуру будет очень и очень сложно. Морской путь, который можно рассматривать в качестве альтернативы, тоже требует большой «инфраструктурной обработки». Тысяча дополнительных сорокафутовых контейнеров в день – это немалый объем.

- Что может подорожать и насколько?

- Подорожать могут продовольствие и сырье для производства продуктов питания, не находящееся под санкциями; пластмассы и изделия из них, лакокрасочные материалы, транспортные средства и прочее. В меньшем объеме через Белоруссию приходят одежда и обувь, но они тоже могут подорожать. Через Белоруссию идет примерно половина всего немецкого экспорта в Россию.

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А вот экономист Денис Ракша полагает, что возможное ограничение транзита через Белоруссию не сильно скажется на России.

- Россия от этого особо не пострадает — говорит Денис Ракша. - Грубо говоря, европейцы могут то, что они гнали в Китай железной дорогой и автомобильной транспортом, переставить на корабли и гнать морем. Тогда мы потеряем доходы от транзита грузов через территорию России, но в масштабах нашей этой экономики это не много. Могут пострадать либо конкретные логистические компании, либо РЖД, либо таможенные поступления в бюджет.

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