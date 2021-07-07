Бассейн, визы и туры на Алтай: Что ищут пользователи летом?

Лето в самом разгаре, и жители России активно строят планы на каникулы и летние выходные. Фото: Shutterstock

Лето в самом разгаре, и жители России активно строят планы на каникулы и летние выходные. Каждый день миллионы людей по всему миру обращаются к Google Поиску, чтобы найти необходимую информацию и спланировать досуг. Для того, чтобы узнать последние тенденции, специалисты Google Рекламы ежемесячно проводят анализ поисковых запросов пользователей и поведения потребителей. Представители Google рассказали о том, что ищут пользователи этим летом и какие запросы лидируют среди российской аудитории.

Потребители ищут информацию о путешествиях и активно их планируют: количество поисковых запросов «ограничения на въезд» выросло на 500%;

Развивается тенденция на обустройство загородных участков, на 400% вырос интерес к ландшафтному дизайну в Поиске;

Россияне стремятся проводить свой отдых активно: рост количества запросов «бассейн рядом» и «батутный центр» составил 400-500%.

Активное планирование

Сегодня пользователи строят планы на ближайшие летние месяцы и планируют свой досуг заранее, о чем свидетельствует рост интереса в России к поисковому запросу «купить билет на концерт». Потребители также планируют досуг в своих городах: количество поисковых запросов «билеты в зоопарк» выросло более чем на 500% по сравнению с предыдущим годом. При этом часть пользователей оказалась готова к путешествиям и занимается планированием своих поездок. Об этом говорит рост популярности поисковых запросов «получить визу», «арендовать дом» и «туры на Алтай». Потребители ищут информацию об ограничениях на въезд в отдельные страны и узнают информацию о получении паспорта: так, рост этих поисковых запросов в России за последний год составил 500% и 300%, соответственно.

Сегодня мы видим всплеск интереса и готовности к планированию путешествий: люди соскучились по новым впечатлениям и неизведанным местам. Это является отличной новостью для всей туристической индустрии, ведь в ней задействованы представители малого и среднего бизнеса, а также миллионы работников по всему миру.

Различные туристические направления начинают плавно восстанавливаться после кризиса 2020 года.

Для того, чтобы оставаться на плаву, туристическая индустрия частично перешла в онлайн. По всему миру представители отелей, ресторанов и достопримечательностей открыли свои страницы в интернете, чтобы предоставлять наиболее актуальную информацию и услуги. Но составление прогнозов на курортный сезон остается достаточно сложной задачей из-за его непредсказуемости. Для поддержки туристической индустрии Google запустил сайт Travel Insights with Google, который предоставляет анализ местных данных в разных странах мира. Этот ресурс поможет представителям туристической индустрии получить полезные инсайты, лучше понять спрос и определить наиболее популярные туристические направления. Инструмент также поможет представителям отелей определить спрос на бронирования в регионе и улучшить стратегию привлечения туристов.

Обустройство дачи

Часть российской аудитории предпочитает в качестве летнего досуга отдых на свежем воздухе, но при этом не в людных местах. Загородные дома становятся идеальным местом для уединенного отдыха и времяпрепровождения на природе. При этом, запросы в Поиске говорят о том, что пользователи стремятся улучшить пространство вокруг себя и благоустраивают свои дачи.

К примеру, этим летом мы видим активный рост популярности таких поисковых запросов как «беседка своими руками», «как посадить яблоню», «ландшафтный дизайн» и «качели для дачи». Одним из приоритетов пользователей является озеленение территории: количество поисковых запросов «какие растения лучше сажать вместе» выросло более чем на 80% по сравнению с предыдущим годом.

В Поиске люди в том числе ищут вдохновение для обустраивания своих загородных участков: так, по сравнению с предыдущим годом, количество поисковых запросов «идеи по обустройству маленького заднего двора» выросло на 100%. Пользователи стремятся сделать свое пребывание на даче более уютным и комфортным, о чем говорит рост поисковых запросов «услуги по установке заборов рядом» и «закрытый садовый шатер» более чем на 400% по сравнению с прошлым годом.

Развлечься и порадовать себя

Летом люди хотят чаще баловать себя. Об этом говорит рост популярности поисковых запросов «ювелирная мастерская рядом», «премиум рестораны» и дорогие рестораны рядом. Рост популярности последнего запроса составил более чем 400%. Теплая погода позволяет одеваться более разнообразно и ярко, выражая свой характер через стиль в одежде. Поэтому пользователи стали чаще искать «магазины стильной одежды» и «нарядную одежду» — рост этих запросов составил 90% по сравнению с прошлым годом.

Российская аудитория также находится в постоянном поиске способов проводить свое свободное время максимально интересно и насыщенно. Так, потребители стремятся проводить свой отдых активно, о чем говорит рост количества запросов «бассейн рядом», «батутный центр», «картинг рядом» на 400-500%. Пользователи планируют досуг не только для себя, но и для своих детей: за последний год мы видим рост популярности поисковых запросов «детский лагерь» и «летние лагеря». Россияне также интересуются новыми видами спорта и активностями: среди наиболее популярных запросов в Поиске также «аренда рядом» — количество запросов на эту тему выросло на 100% за последний год.

Поисковые запросы россиян свидетельствуют о постепенном выход из пандемийной реальности и возвращению к нормальной жизни. Часть пользователей остается осторожными и предпочитает уединенный отдых в загородных домах, часть же — активно планирует досуг и путешествия. Ориентация на тенденции и самые популярные поисковые запросы позволит понять основные потребности аудитории, и на основании полученной информации наилучшим образом выстроить эффективную стратегию продвижения и развития бизнеса.