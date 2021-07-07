"Дама реально была пьяна": Елена Ваенга угодила в грандиозный скандал

Елена Ваенга. Фото: Евгения ГУСЕВА

Елена Ваенга в шоке. На нее напали на борту самолета рейсом Ларнака - Санкт-Петербург. Артистка сидела в бизнес-классе вместе с мужем и сыном Иваном, когда разразился грандиозный скандал.

Елена Ваенга раскрыла правду о том, как начался ее конфликт с соседкой по бизнес-классу. Певица вместе с семьей возвращалась из отпуска на Кипре. Елена обмолвилась про некие "положения ног": "Я сидела в самом начале. Бывают ситуации из-за установки ног".

Но продолжать эту тему не стала, переключившись на то, что "в бизнес-классе бедные стюардессы дают столько спиртного, сколько клиент просит". "Я не употребляла спиртное. Я летела с мужем и ребенком", - сообщила она в блоге.

По ее словам, некая женщина "в сильнейшем алкогольном опьянении", используя "чудовищный мат", решила высказать свое отношение к знаменитости. Ваенга сокрушается, что свидетелем происходящего стал ее сын, которому всего восемь лет. Артистка отметила, что мальчик очень остро реагировал на происходящее. "Когда она кидалась на меня, ребенок плакал. Дама реально была пьяна. С брызганьем слюной в прямом смысле", - поведала Елена.

Артистка сообщила, что впервые так повела себя за десять лет. "Я молчала, потому что все это видит и слышит мой ребенок", - утверждала певица.

Потом, по ее словам, "муж пассажирки стал кидаться телефонами в соседних мужчин". "В него кидались обратно. Матюки стояли жуткие. Часа два с половиной это все продолжалось", - заявила исполнительница.

В итоге скандал закончился тем, что капитан воздушного судна вызвал полицию. "Я не зажравшаяся звезда. Эта ситуация повергла меня в глубокий шок и стресс, потому что я умею постоять за себя. Я умею выходить из разных ситуаций. Но в присутствии маленького ребенка, самого дорого человека мне на свете, я поступила правильнее всего", - резюмировала вокалистка, едва сдерживая слезы.

Однако у "дебоширов" самолета своя правда. Муж "дебоширки" объяснил ссору с Ваенгой так: певица задирала босые ноги. По его словам, ни он, ни его супруга алкоголя не пили и ни к кому не приставали. Мол, конфликт спровоцировала сама звездная пассажирка. "Полный беспредел. Она вела себя агрессивно. Ноги поднимала без носков. Она ноги на переборку опирала, без носков, без обуви", - цитирует пассажира 5-tv.ru.

Он также подчеркнул, что обратился за помощью к экипажу: "Мы попросили стюардессу, чтобы она сказала ей..."

Меж тем, в Пулково "дебоширов" встретили сотрудники полиции. По словам мужчины, полицейские всего лишь попросили их пройти в отдел, там проверили паспорта и отпустили.

Правда, как передает ТАСС, сотрудники транспортной полиции в петербургском аэропорту составили на двух дебоширов протоколы. "Правонарушителями оказались жители Санкт-Петербурга: 63-летний мужчина и 49-летняя женщина, которые были доставлены в дежурную часть. Наложен административный штраф", - отметили в в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.