2019-10-20T15:21:21+03:00
Звезды

Елена Ваенга разомлела при виде Любови Успенской

Певица тщательно следит за своей внешностью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Внешность артистки уже не раз становилась объектом критикиВнешность артистки уже не раз становилась объектом критикиФото: Евгения ГУСЕВА
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Талантливый человек талантлив во всем - это про Любовь Успенскую. Певица тщательно следит за своей внешностью. И в свои 65 лет артистка может смело похвастаться безупречной фигурой и гладкой кожей. Кроме этого на зависть молодым коллегам звезда бодра духом. А на днях она покорила публику неожиданным поступком.

"Мой дорогой друг, мой музыкальный продюсер подарил мне баян. И вернул меня в музыку! Пока я только репетирую, но через пару месяцев обещаю вернуться в строй и показать всем, что я не только певица, а еще и музыкант, и баянистка - ого-го! Да здравствует Тульский баян!", - подписала Любовь Успенская видео, на котором играет на баяне отрывок знаменитой композиции "Чардаш" итальянского скрипача Витторио Монти.

Любовь Залмановна при этом выглядела очень стильно и молодежно. Она надела красный свитер и в тон ему шапочку. Модный образ дополняют черные бриджи.

uspenskayalubov_officialuspenskayalubov_official
Мой дорогой друг, мой музыкальный продюсер подарил мне баян
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Одной из первых на музыкальный талант коллеги отреагировала Елена Ваенга. "Я млею". - написала певица, прослушав игру Успенской на баяне.

Правда, многие поклонники обратили внимание на внешность 65-летней звезды. Публика считает, что в стремлениях выглядеть свежо и молодо Любовь перестаралась.

"Какое-то двоякое впечатление. Вроде, хотелось написать,что круто, и в то же время нет", "Брови инстателок, нос отрезала, напрочь потеряна индивидуальность. И хватит уже подтяжек, у вас уши уехали к затылку", "Зачем вы себя так изуродовали?", "Вы сейчас похожи на старшую сестру Сережи Зверева", "Что сделали с вашим лицом... Была же такая симпатичная", "Лучше уж красивые морщинки, чем как сейчас", "Такая женщина была красивая, пикантная. А сейчас что?", - отреагировали фанаты.

К слову, внешность артистки уже не раз становилась объектом критики со стороны пользователей соцсетей. Недавно Успенская ответила, что не прибегала к услугам пластических хирургов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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