Бородатая Елена Ваенга спела хит Михаила Круга "Золотые купола" и шокировала друзей убитого шансонье

Елена Ваенга приклеила себе бороду и усы. Фото: "Три аккорда". Первый канал

Елена Ваенга на днях предстала в необычном образе. Приклеив себе бороду и усы, надев монашескую рясу, певица исполнила хит Михаила Круга "Золотые купола". Вот только друзья убитого в 2002 году шансонье душевный порыв артистки не оценили, как, впрочем, и телезрители. Третьи сутки публика обсуждает выступление звезды.

Елена Ваенга принимает участие в передаче "Три аккорда" на Первом канале. В шестом сезоне шоу она исполнила песню убитого Михаила Круга "Золотые купола". Это сильно возмутило Вику Цыганову и ее мужа - автора слов композиции Вадима Цыганова.

"Легендарная покаянная песня Михаила Круга на стихи Вадима Цыганова... В эфире шоу «Три аккорда» на Первом канале песня «Золотые купола» появилась еще в одной версии, которая всех нас озадачила... Возникают вопросы о моральной и юридической чистоте этой версии. С авторами и исполнителями ее никто не согласовывал", - написала в блоге Вика.

Певица исполнила хит Михаила Круга "Золотые купола". Фото: "Три аккорда". Первый канал

В свою очередь, ее супруг Вадим возмущен до глубины души. "Я категорически против того, чтоб народную покаянную песню «Золотые купола» исполняли такие персонажи, как Моргенштерн, Ваенга и Кончита Вурст. Все, что мы видели,- это простой хайп и оскорбление чувств верующих. Песня вообще не о том, о чем Ваенга поет уже три года, без разрешения зарабатывая на этом деньги", - сказал Цыганов.

Он заявил, что песня принадлежит ему. "Делать такие вещи будучи женщиной, наклеив бороденку, исполнять эту покаянную песню в образе монаха - это кощунство", - добавил автор текста хита.

Вадим, к слову, был продюсером последнего альбома Круга. Он был близким другом шансонье. Вика является крестной мамой младшего сына Круга - Саши. "Видит бог, я не скандалист. Сколько песен Круга исполнили, не заплатив мне ни копейки, - уму непостижимо! Мы смотрели на это сквозь пальцы. Но всему есть предел! Эта бородатая змея Ваенга, которая топит за нравственность, исполняет ее в эстетике Кончиты Вурст! ", - негодует мужчина.

Телезрители также высказались критически. "Что в последнее время с эстрадой? Мужики в платьях, бабы с щетиной", "Хорошо хоть не лифчик поверх рясы", "Можно смело на Евровидение", "Испанский стыд", "Кровь из глаз. Как это возможно", "Попробовала бы она сделать это в мечети!", "Пробила очередное дно пошлости, спев в образе монаха православно-уголовный шлягер", - оставляют пользователи соцсетей комментарии в адрес Ваенги.

Сама поп-звезда закрыла свой блог. Разгневанные фолловеры потребовали от Елены объяснений. "Спасибо всем кто понял, о чем я и зачем я", - написала вокалистка.