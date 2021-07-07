Племянница Олега Даля: "Боюсь, что архивы моего дяди могут оказаться на помойке"

Актер Олег Даль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году исполнилось 80 лет со дня рождения Олега Даля. До сих пор неизвестно, где находится, а главное - в каком состоянии, его архив: дневники, фотографии, его рисунки...

В четырехкомнатной квартире на Смоленском бульваре (ее за три года до смерти получил Даль), сейчас живут посторонние люди. Хозяйка элитного жилья - некая Лариса Николаевна Мезенцева. Казалось бы ничего удивительного: за 40 лет, что прошли после смерти Даля, столько воды утекло и столько собственников могло смениться. Это так, но не совсем…

Лариса Мезенцева в течение нескольких лет помогала по хозяйству и ухаживала за вдовой Даля Елизаветой Алексеевной и ее мамой Ольгой Борисовной. Познакомилась с вдовой в конце 90-ых. Это было почти через двадцать лет после смерти артиста. Когда не стало и Елизаветы Алексеевны, квартира на Смоленке отошла Мезенцевой по завещанию вместе с семейным архивом, фотографиями, рукописями Даля, его рисунками… Хотя живы родная сестра и племянница Даля. Им – ничего, Мезенцевой – всё законным порядком.

Что происходит в этой квартире сейчас, не знает никто. Хозяйка никого на порог не пускает. Архивы никому не показывает. Когда телевизионщики снимали фильм о Дале, она согласилась вынести во двор его дневники. Насколько ценен и интересен архив Даля толком не знают даже его биографы. Архив на замке, а ключи – у Мезенцевой. Как это получилось, мы спросили у племянницы актера – Татьяны Антонюк. Она дочь сестры Даля - Ираиды Ивановны.

Оказалось все очень просто: банальный квартирный вопрос, а конкретно - четырёхкомнатная квартира на Смоленке рассорила родственников вдрызг.

Прасковья Петровна, мать Олега Даля, спустя несколько лет после его смерти предложила эту квартиру разменять. Даль получил свое жилье в 1978-м году. Помогли ему театр и лично Михаил Александрович Ульянов. Но не только…

Народный артист СССР Михаил Ульянов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Чтобы сделать Олегу четырехкомнатную квартиру моей бабушке пришлось отдать свою двухкомнатную квартиру в Люблино, - рассказывает племянница актёра Татьяна Антонюк. - У Лизы, жены Олега, и ее мамы Ольги Борисовны тоже была двушка на улице Новаторов. Олег жил то с ними на Юго-Западе, то с мамой в Люблино, она часто болела, за ней надо было присматривать. Вот Олег и решил, что им вчетвером надо съезжаться. Собрать мать, жену и тёщи под одной крышей – это его идея. Наверное, не самая лучшая, но ему никто не возражал. Олег был волевым человеком. Да и кто знал, что его не станет в 39 лет, что мать переживет сына на 12 лет.

По рассказу племянницы, когда Даль получил эту четырёхкомнатную квартиру, он был счастлив. На работу в театр ходил пешком по тихим дворикам и переулкам – «протаптывал Москву". Но прожил в этой квартире недолго, меньше трёх лет…

- Спустя несколько лет после его смерти в конце 80-ых моя бабушка Прасковья Петровна предложила Лизе и Ольге Борисовне разъехаться, - продолжает Татьяна Антонюк. - Трёх женщин уже ничто не связывало. Однако у Лизы идея размена квартиры вызвала негодование.

Она привлекла прессу, объявила, что хочет сохранить "Аличкин кабинет", сделать там музей. А мы, родственники Олега, посягнули на "святое". Мы не стали участвовать в скандале. Бабушка через несколько лет умерла. Она переживала, что ничего не сможет оставить мне, своей внучке: мы с мужем тогда снимали квартиру. Зато в квартире на Смоленке, в которой бабушка была ответственной квартиросъемщицей и в которую вложила свою двухкомнатную, жили Лиза с Ольгой Борисовной. Они продолжали рассказывать про музей, про память, пока им доходчиво не объяснили, что открыть музей на 17-м этаже жилого дома, никто не позволит. Идею с музеем похоронили. Лиза распродала библиотеку Олега. Когда ее спросили: а как же память, которую вы обещали бережно хранить, Лиза ответила: мы продали книги, чтобы кормить "эту старуху"… Старуха - это мама Олега.

Олег и Елизавета Даль.

Вот и вся история, некрасивая, неприличная. В итоге бабушка со Смоленской уехала к своей дочери, то есть моей маме. Когда бабушка умерла, Лиза её выписала и стала полноправной хозяйкой.

- Как я понимаю, у вас с Лизой Даль были напряженные отношения?

- Отношения были прекрасные в течение 10 лет, пока был жив Олег. Они испортились после того, как бабушка предложила разъехаться и разменять квартиру. Когда произошел разлад, Лиза в своем желании отделить Олега от его семьи доходила до абсурда. Рассказывала, что Олег Даль - потомок знаменитого учёного, писателя Владимира Даля, составителя толкового словаря. И это неправда. А про родителей Олега говорила, что они полуграмотные люди, его отец – Иван Зиновьевич - «какой-то инженер на железной дороге», хотя он был главным инженером на Люблинском литейно-механическом заводе. Как эти "факты" укладывались у неё голове - непонятно.

- В итоге разлада всё наследство Даля, не только квартира, но и его архив, отошли чужому человеку – Ларисе Мезенцевой. Вы не пробовали бороться через суд, ну хотя бы за архивы вашего дяди?

- Лариса Мезенцева получила всё законным путем по завещанию после смерти Елизаветы Даль в 2003-м году. Нам квартира на Смоленском бульваре не нужна. Я опасаюсь, что пропадут архивы. Их место – в музее им. Бахрушина или в Литературном институте, который проявил интерес к дневникам. Но они могут оказаться на помойке, у случайных людей. Даже не представляю, что за эти годы от них осталось...

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