Опубликованы графики, наглядно показывающие эффект вакцинации от ковида

Страдают от дельта варианта буквально все страны, независимо от того, как много народу они успели привить. Но разница в том, как переносят болезнь в разных уголках земли огромная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По планете бодро шагает дельта вариант коронавируса. Этот штамм более агрессивен, чем его «предок», и куда лучше пробивает человеческие иммунитет. Страдают от дельта варианта буквально все страны, независимо от того, как много народу они успели привить. Но разница в том, как переносят болезнь в разных уголках земли огромная.

Вот два простых графика, которые показывают, зачем вообще делать прививки.

4 июля в России было зарегистрировано 24,7 тысяч новых случаев заражения ковидом. В тот же день в Великобритании насчитали 24,2 тысячи случаев — почти столько же. То есть мы можем сравнивать ситуацию в этих странах: у нас болеют, и в Англии болеют. Только премьер-министр Великобритании Борис Джонсон почему-то снимает чуть ли не все ковидные ограничения и даже маски, с которыми, кажется, все уже сроднились, скоро станут на Туманном Альбионе необязательными.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Все дело в том, что 100 жителям Великобритании вкололи уже 116 доз вакцины от коронавируса, то есть многие привились полностью. А в России этот показатель только недавно перевалил за 30 доз на 100 человек. Иными словами, англичане делают прививки без страха и упрека.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Вернемся к нашим графикам. На втором представлено количество смертей от ковида у нас, и в Великобритании. В тот самый день, когда заразилось примерно одинаковое количество народу, в России вирус унес 650 жизней, а в Англии — 15. Очень красноречивые цирфы.

То есть даже если вакцинированный человек подхватит новый дельта вариант ковида, он перенесет его легче, чем непривитый.

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