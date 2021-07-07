Изменившийся внешне Игорь Николаев впервые рассказал о проблемах со здоровьем

Игорь Николаев. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В последнее время поклонники обеспокоены внешним видом Игоря Николаева. Мол, композитор сильно изменился - постарел еле ходит и располнел. Кто-то даже начал подозревать у музыканта проблемы со здоровьем. В откровенном интервью артист рассказал, что ему пришлось пережить за последние месяцы.

Игорь Николаев весной 2020 года попал в больницу с двусторонней пневмонией. До недавнего времени композитор не делился тем, как перенес тяжелую болезнь. Но теперь решил приоткрыть завесу тайны. "Мне тогда поставили диагноз не коронавирус, а двусторонняя пневмония. Я оказался в «авангарде» - вместе с Левой Лещенко и Надей Бабкиной. Мы были как первопроходцы, как первые космонавты, которые улетели в нечто неведомое - не в космос, а в ковид", - говорит музыкант.

Его госпитализировали в "Коммунарку". Он лежал в палате на первом этаже, а Лещенко - на седьмом. По словам артиста, его держали в курсе, в каком состоянии находится Лев Валерьянович.

Что касается Николаева, то больше всего его тяготила высокая температура. "Я лежал, ждал, когда спадет температура, читал книги, смотрел сериалы. А по телевизору на всех каналах постоянно крутили новость про меня: «Известный певец и композитор попал в больницу». Никогда в жизни столько не видел себя на экране, даже устал от этого. Хотя Леву и Надю не меньше показывали. Вся наша троица была «весь вечер на манеже»...", - цитируют его 7 Дней.

Автор музыки к хитам "Айсберг" и "Желтые тюльпаны" отметил, что у него не было проблем с дыханием, и он искренне не понимал, почему врачи все время его спрашивали, как ему дышится. "Самые неприятные симптомы - перепады температуры: то очень высокая, то очень низкая. И мерзковатая погода за окнами не радовала - то поземка, то мокрый снег. Но депрессии у меня не было. Хотя я лежал с двумя катетерами в венах", - резюмировал Николаев.