Молодая жена Игоря Николаева вышла из себя после вопроса о Наташе Королевой

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев на фестивале "Жара". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Молодую жену Игоря Николаева постоянно сравнивают с его бывшей избранницей Наташей Королевой. Более того, поклонники постоянно расспрашивают Юлию Проскурякову о том, как она относится с певице. На днях супруга 61-летнего композитора не сдержалась и ответила публике.

С момента развода Наташи Королевой и Игоря Николаева прошло почти 20 лет. Однако поклонники по-прежнему поднимают эту тему в блоге нынешней избранницы композитора Юлии Проскуряковой. Молодая жена музыканта не сдержалась и высказалась об исполнительнице хита "Желтые тюльпаны".

Артистка на днях представила свою новую песню. Премьера состоялась в рамках творческого вечера Николаева на фестивале "Жара". Юля поблагодарила своего мужа за возможность выступить на большой сцене. По ее словам, это был очень волнительный и трогательный момент.

Однако неожиданно для певицы поклонники задали ей вопрос о Королевой. Артистку обижает, что публика при любом удобном случае упоминает экс-супругу ее мужа, а саму Юлю постоянно сравнивают с Наташей. В итоге Проскурякова разразилась гневной отповедью.

"Наташа - прекрасная артистка! Наверняка она тоже приняла участие в «Жаре», но почему я все время должна отвечать на вопросы, где она будет, а где нет? Я же не менеджер и не ее директор, не организатор «Жары». Задавать такие вопросы надо точно не мне и не под постом о премьере моей песни", - ответила на бестактный вопрос 38-летняя звезда.

Юлия подчеркнула, что своим высказыванием не пытается унизить Королеву. Просто она устала, что ее постоянно спрашивают о ней.

Напомним, Наташа Королева состояла в браке с Игорем Николаевым с 1992 по 2001 год. После развода обрела счастье со стриптизером Сергеем Глушко, ну а Николаев женился на Проскуряковой. Несмотря на внушительную разницу в возрасте супруги счастливы вместе и воспитывают пятилетнюю дочь Веронику.