"Еле ходит, плохо выглядит, располнел": что случилось с Игорем Николаевым

Композитор и исполнитель Игорь Николаев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игорь Николаев вот уже более десяти лет счастлив в браке с молодой женой Юлей Проскуряковой. Разница в возрасте в 22 года влюбленных ничуть не смущает. Они растят чудесную дочку Веронику и наслаждаются семейным счастьем. Вот только в последнее время знаменитый композитор сильно сдал.

Поклонники переживают за Игоря Николаева. 61-летний композитор, по мнению публики, "еле ходит, плохо выглядит и сильно располнел". Такие комментарии фолловеры оставляют после просмотра видео, которое разместила молодая жена музыканта Юлия Проскурякова.

Артистка увековечила семейную прогулку в Юрмале. Как известно, у звездных супругов там роскошная квартира на берегу Балтийского моря. 38-летняя певица, композитор и дочь посетили знаменитую "Босоногую тропу", по которой принято передвигаться исключительно пешком. Вот только от поклонников не укрылось, что Николаев уже не может похвастать былой прытью. Исполнитель хита "Такси, такси" тяжело шел за Юлей, пока она со смехом преодолевала оздоровительные препятствия.

"Тропа состоит из разных природных поверхностей, камней, валунов, шишек, битых стекол и даже ... Цель такой прогулки - оздоровление и хорошее настроение!" - написала артистка в блоге.

Поклонники при виде Игоря Юрьевича занервничали. Многие отметили, что он сильно сдал. Кто-то вспомнил, что певец многое пережил в своей жизни.

В 18 лет он уже был мужем и отцом маленькой Юли. Будущую жену Лену встретил в Сахалинском музыкальном училище. Николаев перевез семью в столицу и пытался заработать, играя по ночам в ресторанах. А днем помогал жене управляться с дочкой.

К концу 1980-х артист написал несколько песен для Ирины Аллегровой, с которыми она выстрелила в начале сольной карьеры. А потом произошла судьбоносная встреча с Наташей Королевой, приехавшей из Киева. Игорь написал песню "Желтые тюльпаны", ставшую хитом. Ему было под 30, а Наташе всего 16.

Ради юной певицы музыкант бросил жену и дочку. Поклонники тогда негодовали. Мало кто верил, что дельфин и русалка долго протянут вместе. Через девять лет действительно последовал развод. Наташа нашла себе стриптизера, с которым изменяла мужу прямо в их квартире. Игорь Юрьевич разрыв и предательство бывшей переживал тяжело.

С Проскуряковой музыкант познакомился на прослушивании проекта "Народный артист". Девушке было 23, ему 45. Юля стала для него светом в окошке. Именно с ней композитор обрел настоящее семейное счастье. Свадьба состоялась, когда Игорю было 50. А в 55 лет он снова познал радость отцовства. Дочку Веронику артист любит безоговорочно.