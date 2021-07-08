Младшеклассникам в школах Чикаго будут раздавать презервативы

Начальные школы города будут получать 250 презервативов в месяц, а средние – 1000 Фото: Shutterstock

С начала нового учебного года младшеклассникам в школах американского Чикаго в возрасте 10-и лет и старше будут раздавать бесплатные презервативы, передает FoxNews.

Нововведение является инициативой местного Департамента по надзору за правами потребителей (CPS) «в рамках постоянных усилий по снижению уровня распространения заболеваний, передаваемых половых путем, включая ВИЧ-инфекцию, а также нежелательных беременностей».

Главврач CPS Кеннет Фокс признал, что принятое решение «уже взъерошило кое-кому перья, но оно было необходимо для защиты здоровья школьников».

- У нас – высокий риск заражения и передачи инфекций, передающихся половым путем. И раздача презервативов может предотвратить этот риск. – сказал он.

Начальные школы города будут получать 250 презервативов в месяц, а средние – 1000. На руководство учебных заведений будет возложена обязанность отчитываться за расход противозачаточных средств, а преподаватели должны будут пройти комплексную подготовку по вопросам сексуального здоровья, по итогам которой необходимо будет сдать экзамен.

Родители младшеклассников возмущены и намерены дойти до суда с целью аннулирования решения CPS или повышения возрастного ценза школьников, на которых будет распространяться акция.

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