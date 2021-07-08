Статья в журнале Nature о российской вакцине «Спутник V». Главное

Накануне Nature опубликовал статью о российской антиковидной вакцине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авторитетный журнал Nature опубликовал обзорную статью, посвященную российской вакцине "Спутник V". Препарат, известный как Гам-КОВИД-Вак, стал первой вакциной от коронавируса в мире, зарегистрированной для экстренного применения в условиях пандемии. Российская вакцина, которая показала свою безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом, уже получила одобрение в 67 странах.

KP.RU собрал все самое главное из публикации британского научного издания:

- ВОЗ запросила дополнительные данные у Института Гамалеи, которые разработали препарат, и теперь проводит проверки как российских предприятий по производству вакцин, так и клинических испытаний;

- вакцина "Спутник V" является аденовирусной вакциной, также, как и Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson. Однако отличие российской разработки заключается в использовании 2 разных аденовирусов - rAd26 (для первого укола) и rAd5 (для второго). Такой подход позволяет повысить эффективности вакцин;

- российский "Спутник V" получил одобрение к применению от Минздрава РФ еще 11 августа 2020 года, почти за месяц до публикации результатов испытаний фаз I и II и еще до начала испытаний фазы III. Такое решение российского ведомства вызвало критику;

- часть опасений были успешно развеяны в февраля 2021, после публикации промежуточных итогов испытаний фазы III. Вакцина оказалась на 91,6 % эффективна для защиты от ковида на 100 % для предотвращения тяжелого течения инфекции;

- ряд стран уже не только одобрили применение вакцины, но и приступили к производству "Спутник V";

- всего одна доза российской вакцины обеспечивает эффективность в 73,6 % для предотвращения среднетяжелого и тяжелого течения covid-19;

- в Бразилии по результатам введения 2,8 миллиона доз "Спутника V" есть данные о легких "побочках". Однако от российской вакцины не выявлено ни одного летального исхода в мире.

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