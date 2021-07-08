Наталья Агре: «Мы должны добиться снижения числа травм среди детей»

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования рассказала «Комсомолке» о том, что должна включать в себя стратегия детской безопасности. Фото: Личный архив

Владимир Путин поручил разработать федеральную стратегию детской безопасности. О том, что необходимо включить в стратегию, «Комсомолка» поговорила с директором Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, основателем экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре.

- Наталья Валентиновна, на что в первую очередь нужно обратить внимание при разработке стратегии?

- Начинать нужно с анализа статистики каждого возрастного сегмента, отдельно рассматривая как цифры детской смертности, так и травмы. Так как именно профилактика травматизма влияет на сохранение здорового населения страны и прививает определенные модели поведения, которые и во взрослом возрасте оберегают не только самого человека и его окружающих, но и становятся примером для его детей. Стратегия детской безопасности должна лечь в основу культуры поведения каждого россиянина.

В каждом возрастном сегменте есть своя специфика, прямые и косвенные причины, влияющие на безопасность. Рассматривать нужно отдельно младенческий возраст, от года до 3 лет, от 4 до 6 лет, начальную, среднюю и старшую школу. Анализ статистики необходимо провести на уровне страны, федеральных округов и регионов для того, чтобы определить первоочередные задачи и сначала сконцентрировать работу именно на них. Например, в младенческом возрасте достаточно посмотреть на «вклад» каждой из причин травм и смертности детей до года: ожоги, питание, падения, небезопасная перевозка, и выстроить профилактическую работу с молодыми родителями, чтобы они не только понимали специфику безопасности ребенка в первый год жизни, но и умели принимать решения для организации его жизни, среды, выбора игрового и бытового оборудования. А для этого необходимо определить, как каждое министерство и ведомство может усовершенствовать свою работу для обеспечения реализации этой стратегии.

- Не менее важна и безопасность среды, в которой находятся дети.

- Да, это и современные, качественные дороги, на строительство которых сегодня выделяется очень много средств. Это и то, что окружает ребенка. Если мы говорим о малышах, это прежде всего игрушки, мебель. Немало случаев гибели детей из-за того, что они засовывают голову между перекладинами кровати. Это происходит из года в год, но требования к детской мебели не меняются. Нужно понимать, что безопасность ребенка - это в первую очередь сохранение его здоровья.

Наталья Агре. Фото: Личный архив

- Вопросами безопасности детей сейчас занимаются больше 20 ведомств. Неужели этого недостаточно?

- Необходим комплексный подход к вопросу детской безопасности. Нужно аккуратно собрать, проанализировать, отметить те практики и решения, которые за последние несколько лет дают существенный результат, масштабировать и рекомендовать к реализации на этом этапе именно их. Мы должны с уважением относиться к эффективной работе и специалистам, чей опыт и знания уже сегодня сохраняют здоровье и жизни наших детей.

Важно уделить внимание уже реализуемым успешным проектам по защите детства, они есть и у Минпросвещения, и у МВД, и у МЧС. Только вдумайтесь: за последние 10 лет число детских травм и смертей в ДТП сократилось практически вдвое. Делается очень много, но важно наладить межведомственную работу.

Сейчас Министерством просвещения разрабатываются программы воспитания для всех уровней образования, в этих программах уделяется большое значение ценности человеческой жизни, бережному отношению к друг другу, ответственности за свои поступки, заботе об окружающей среде. Методические рекомендации будут включать работу с педагогическими работниками, родителями, социальными партнерами и организациями. Уверена, что система воспитания, которая выстраивается в нашей стране, где формирование безопасного поведения является важнейшей составляющей, обязательно внесет свой вклад в народосбережение.

- Некоторые регионы уже запустили пилотные проекты по реализации концепций комплексной безопасности детства. Этого не достаточно?

- Важно, чтобы стратегия детской безопасности была именно федеральной, единой для всех, а регионы на ее основе уже могли бы разрабатывать свои программы защиты и воспитания детей.

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