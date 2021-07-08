Настоящий голодомор — это то, что американцы устроили в Сирии

Американский военный патруль в Сирии, лето 2019 г. Фото: EAST NEWS

ЗА ВОЙНОЙ ПРИШЕЛ ГОЛОД

10 лет назад, 14 июля 2011 года, международные организации официально признали события в Сирии «внутренним вооруженным конфликтом» (по сути — гражданской войной). Игнорируя, правда, то обстоятельство, что на всех этапах масло в ее огонь с энтузиазмом подливал Запад.

С тех пор многое изменилось: при поддержке России, Дамаск успешно вернул себе контроль над 80% территории, за исключением Идлиба и отдельных районов Заевфратья.

Но мало прекратить войну — надо еще и наладить мирную жизнь (вспомним, что и в нашей стране массовый голод вспыхивал сразу после успешного окончания боевых действий: в 1921 и 1946 годах).

А в Сирии сегодня — не менее тяжелая гуманитарная обстановка, чем в Советской России сто лет назад. На фоне экономического кризиса и коронавируса — 60% населения Арабской Республики голодает. Наравне с падением курса национальной валюты происходит рост цен, дефицит топлива и хлеба, критический износ базовой инфраструктуры — электростанций и систем водоснабжения.

Так в чем же дело, если, вроде бы, «на земле» ситуация стабилизировалась и война прекратилась? Причина — незаконные односторонние антисирийские санкции, введенные США и ЕС в обход Совбеза ООН. Первый пакет этих санкций был принят еще 9 мая 2011 года (оцените дату).

То есть ключевые объекты гражданской инфраструктуры в Сирии — на грани коллапса, но сирийцам блокируют любые возможности сотрудничества и привлечения финансов для их восстановления. Критически важные узлы могут в любой момент выйти из строя, оставив население без электричества и воды. При этом — было бы странно, если бы было иначе — Заевфратье, где американцы продвигают курдский сепаратизм, зачастую выводится «за скобки» подобных санкций (понятно: те сепаратисты — хорошие, а вот «сепаратисты на востоке Украины» — плохие, им Запад не помогает).

Даже генсек ООН Антонио Гутерреш потребовал «ослабить рестрикции» на фоне пандемии (обычно верхушка этой организации лишь молча поддерживает линию США, так что подобный призыв — еще одно свидетельство, что ситуация действительно аховая). Но мудрые слова были игнорированы. От тотального дефицита в Сирии хлеба, топлива, запчастей, лекарств и медицинского оборудования страдают не только простые сирийцы, но даже специализированные агентства ООН (понятно: тут $133 млрд на гуманитарке не распилишь, как сделали американцы за 20 лет в полностью подконтрольном им Афганистане).

У ДЕТЕЙ ОТБИРАЮТ ХЛЕБ

При этом американские конвои ежедневно вывозят из Сирии в Ирак нефть и зерно (да, именно в таком направлении, не наоборот; Ирак, напомним, де-факто оккупирован Штатами, и там они творят, что хотят).

За март-май 2021 года, только по информации из открытых источников, почти 800 бензо- и зерновозов пересекли сирийско-иракскую границу. Зачем? 26 мая в Арабской Республике прошли президентские выборы (на которых — забежим вперед — победил действующий лидер и партнер Москвы Башар Асад). Как дестабилизировать обстановку накануне выборов в аграрной стране? Правильно, устроить продовольственный кризис.

Сторонники президента Асада празднуют его победу на выборах, май 2021 г. Фото: REUTERS

Для этого американцы (и их местные вооруженные союзники) запретили фермерам Заевфратья продавать свою продукцию на земли, подконтрольные законному правительству. У несогласных — ни с того ни с сего начались пожары на полях.

Сорвать выборы все равно не получилось. Но, надо признать, удалось поставить население Cирии в зависимость от гуманитарной помощи из-за рубежа. Но и саму помощь — только обещают. Из США и ЕС слышны заявления: «сирийцы не получат ничего на восстановление, пока в не будут проведены политические преобразования» (читай — уход Асада). Как нам это знакомо — когда вводились санкции против жителей Крыма в наказание за их выбор в 2014 году.

О некоторых гуманитарных конвоях с Западом все-таки удается договориться. И только! До сих пор не состоялась отправка совместного гумконвоя ООН и Красного Креста в Идлиб из Дамаска, запланированная еще на апрель 2020 (!) года, не говоря уже о более поздних.

Одна из причин — такие конвои блокируют Турция и протурецкие формирования в Идлибе (и трех других зонах турецкого присутствия: в Эль-Бабе, Африне и Тель-Абьяде). Но это, конечно, в отличие от запрета гей-пропаганды в Венгрии, у Запада тревогу не вызывает.

МЕХАНИЗМ КОРРУПЦИИ ВОКРУГ «ГУМАНИТАРКИ»

А теперь — заметки из серии «как люди работают». Идлиб частично контролируется группировкой «Хейат Тахрир аш-Шам» (признанной террористической СБ ООН). Между Турцией и Идлибом действует один погранпереход — «Баб аль-Хава». Доходы группировки «Хейат Тахрир аш-Шам» от поборов на этом КПП составляют $4 млн в месяц (это официальная информация из доклада мониторинговой группы санкционного комитета СБ ООН по ИГИЛ/«Аль-Каиде»*).

Некоторые гумконвои через этот переход со стороны Запада до Идлиба все-таки доходят (еще раз: про-асадовским сирийцам помощь не положена, но осиному гнезду боевиков — пожалуйста).

Однако ни ООН, ни другие международные гуманитарные организации, такие как Красный крест, доступа Идлиб не имеют, в том числе из-за «проблем с обеспечением безопасности». Отчего нет ни контроля за распределением грузов, ни уверенности, что те вообще доходят до мирных жителей, а не оседают на складах боевиков для дальнейшей перепродажи (как было в Алеппо и Восточной Гуте). И так уже семь лет.

Кроме того, те же самые боевики препятствуют свободному выходу гражданского населения из Идлиба через открытые при содействии российских военных гуманитарные коридоры (в поселках Абу-Аззейдин, Мизназ и Тарнаба). То есть используют мирных сирийцев как заложников для получения гуманитарной подпитки… через непрозрачный механизм, который я описал выше. Просто блистательная комбинация.

И это не говоря о том, что прямо сейчас 5 млн сирийцев оказались под угрозой остаться без воды и электричества из-за ограничения Турцией водостока реки Евфрат.

Единственный игрок, хоть как-то пытающийся решить проблему, — Россия. Мы уже долгое время ведем сложнейшие переговоры в «Астанинском формате» с другими участниками сирийского пасьянса — Ираном и Турцией. Что-то получается, что-то нет. Но Москва здесь снова выступила как «полюс добра», а Запад остался «полюсом лицемерия». Впрочем, учитывая, как он в разное время закрывал глаза на другие делишки своих сателлитов — холокост в гитлеровской Германии, геноцид в Руанде, массовые убийства русских на Украине — эта позиция абсолютно закономерна.

Гуманитарная помощь жителям Сирии в честь праздника Курбан-байрам от российского Центра примирения враждующих сторон. Фото: Министерство обороны РФ

Ни одна страна в одиночку не в состоянии предложить Сирии «план Маршалла» для восстановления разрушенного войной хозяйства — это десятки миллиардов долларов. Для этого нужны усилия всего мирового сообщества. И ему следовало бы ответить на простой вопрос: к чему приведет новый (вероятный) социально-экономический коллапс в Сирии? На карте рискует появиться очередная «черная дыра» наподобие Йемена и Ливии, а Запад, прежде всего, европейские страны, захлестнет очередная волна беженцев. С которой, конечно, просочатся и новые террористы.

И не говорите, что вас не предупреждали.

* Запрещённые в РФ террористические организации.

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