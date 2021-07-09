Ученые считают, что на Земле вскоре наступит «невозможная» жара

Ученые считают, что человечество ожидает «невозможная» жара Фото: REUTERS

Британские ученые считают, что вскоре на Земле наступит «невозможная» жара: по их мнению, планета переступила порог, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальное повышение температур. Об этом пишет Sky News.

В канадской деревне Литтон недавно зафиксировали беспрецедентные для этого региона 49,6 градуса по Цельсию. Это спровоцировало лесные пожары, которые практически уничтожили поселение. Из-за температурных рекордов в США и Канаде погибли сотни людей.

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