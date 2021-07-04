Гидрометцентр: На следующей неделе в Москву вернется жара до 13-14 июля 2021

На следующей неделе в Москву вернется июньская жара
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С середины следующей недели в Москву и Подмосковье вернется июньская аномальная жара. По прогнозам синоптиков, знойная погода в городе и области продержится примерно до 13-14 июля, а столбики термометров в эти дни поднимутся до отметки +34°C. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Начиная со среды – четверга, устанавливается жаркая погода. В среду температура будет уже 30 и выше градусов, а в четверг по области – уже до 32-34 градусов», - сказал метеоролог.
Он пояснил, что в регионе установится мощный антициклон, а «его разрушение будет длительным процессом», поэтому можно говорить о том, что жаркая погода сохранится до 13-14 июля.
«Эта погода будет близкой к той июньской жаре, что была. Можно с большой вероятностью говорить о волне тепла с середины следующей недели», - приводит его слова ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Роман Вильфанд рассказал, что в России в регионах Северо-Западного, Южного, Дальневосточного федеральных округов прогнозируется аномально жаркая погода, отклонения от нормы будут примерно на 7-10 градусов.
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