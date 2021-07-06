"Ситуация медицински очень тягостная": духовник раскрыл новые данные о певице МакSим

Почти месяц 38-летняя артистка находится в больнице Фото: Артем КИЛЬКИН

Певица МакSим более трех недель находится в больнице в тяжелом состоянии. В реанимацию к 38-летней артистке допускают ее духовника - игумена Луку (Степанова). Настоятеля Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии смог провести обряд исцеления и причастить вокалистку. А на днях раскрыл новые данные о состоянии звезды.

"Пока ситуация медицински очень тягостная. Кислород и кровь питают автоматически. Но тем не менее организм живет и сопротивляется. Надежды, хоть и трепетные, но есть", - поделился сокровенным духовник певицы МакSим.

По словам игумена Луки, на днях он вновь посетит свою подопечную. "Она находится в бессознательном состоянии, это никто не опровергал", - добавил священник.

Он также раскрыл подробности причастия звезды, которая в настоящее время продолжается оставаться в коме и подключена к ИВЛ. "Мои впечатления о том, как она причастилась. Благодатно, с пониманием, с открытыми, понимающими и радостными глазами. Это ничто не отменяет, к сожалению, из тех медицинских показаний, которые остаются. Это наша духовная радость, надежда на ее помилование и воздвижение", - цитирует Луку РИА Новости.

Ранее духовник отмечал, что его слова никак нельзя считать официальным заявлением. "Как и нет официального заявления о том, что она шевелилась. Кто вам может официально сказать, официальный представитель, что она не шевелилась? И я никаких заявлений не сделал", - говорил игумен Лука.