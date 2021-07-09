Потеря обоняния объяснена: Наглядно показано, как коронавирус повреждает мозг

В авторитетном научном журнале Nature вышла новая статья, которая суммирует все, что известно о том, как COVID-19 влияет на мозг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В авторитетном научном журнале Nature вышла новая статья, которая суммирует все, что известно о том, как COVID-19 влияет на мозг. Приводим главные пункты из нее.

Заболев ковидом, мы рискуем получить потерю памяти, инсульты и другие проблемы, связанные с мозгом. Есть исследование, согласно которому неврологические симптомы проявляются у 80 процентов госпитализированных с коронавирусом.

Атака коронавируса на нашу голову может быть многовекторной:

1. вирус может напрямую атаковать определенные клетки мозга,

2. уменьшить приток крови к ткани мозга

3. вызвать производство иммунных молекул, которые могут нанести вред клеткам мозга.

В препринте (то есть «предварительной» статье, еще не прошедшей строгое рецензирование) исследования мозга, проведенного в Великобритании, сравниваются изображения мозга до и после болезни.

И после болезни обнаруживается потеря серого вещества в нескольких областях коры головного мозга, связанной с обонятельной и вкусовой системой. Причем эти потери, судя по выводам ученых, есть и у тех, кто болел легко, и кого пришлось госпитализировать. То есть потеря вкуса и запаха – это не случайность, кора мозга в результате болезни истончается.

В самом начале пандемии было предположение, что вирус может каким-то образом попасть в мозг и заразить нейроны - клетки, ответственные за передачу и обработку информации. Исследования показали, что вирусу трудно преодолеть защитную систему мозга - гематоэнцефалический барьер. Трудно, но он туда попадает. Вероятнее всего через слизистую оболочку носовой полости, которая граничит с мозгом.

Последние исследования показывают, что SARS-CoV-2 может инфицировать астроциты – звездчатые клетки центральной нервной системы, которые отвечают, кроме всего прочего, за обеспечение нейронов питательными веществами.

Атака коронавируса на нашу голову может быть многовекторной

Ученые из университета Кампинаса в Бразилии сообщают, что проанализировали образцы мозга 26 человек, умерших от COVID-19. У каждого четвертого они обнаружили признаки повреждения мозга, причем 66% пораженных клеток были астроцитами.

Таким образом, зараженные астроциты могут объяснить некоторые неврологические симптомы ковид - усталость, депрессию, «мозговой туман», спутанность сознания и забывчивость.

Астроциты могут быть уязвимы, даже если они не заражены вирусом. В исследовании сравнивали мозг восьми умерших людей, заболевших COVID-19, с мозгом 14 человек из контрольной группы. Исследователи не обнаружили следов SARS-CoV-2 в мозге инфицированных людей, однако в некоторых астроцитах была нарушена экспрессия генов, и они не работали должным образом.

Также накопились доказательства того, что SARS-CoV-2 может уменьшать приток крови к мозгу, нарушая функцию нейронов и, в конечном итоге, убивая их. Это происходит с помощью зараженных перицитов – клеток, которые содержатся в стенках капилляров – мелких кровеносных сосудов.

Ученые из Университетского колледжа Лондона опубликовали препринт с доказательствами, что SARS-CoV-2 вызывает сужение капилляров, и как следствие, ухудшение кровотока.

Это было обнаружено в срезах мозга хомяка, однако у нас с ними схожая последовательность ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2) – рецептор и точка входа в клетку коронавирусов.

Ученые предполагают, что в таком случае могут помогать лекарства для лечения высокого давления. Сейчас идут 2 клинических испытания лозартана на лечение этого заболевания.

Третья линия атаки коронавируса - чрезмерная реакция собственной иммунной системы организма после контакта с коронавирусом.

В ответ на инфекцию иммунная система некоторых людей непреднамеренно вырабатывает «аутоантитела», которые атакуют их собственные ткани. Это может вызвать долгосрочные заболевания, такие как оптический нейромиелит, который выражается в потере зрения и слабости в конечностях.

Аутоантитела могут проходить через гематоэнцефалический барьер, вызывая расстройства от нарушения памяти до психоза.

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