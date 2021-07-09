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Здоровье9 июля 2021 11:14

Потеря обоняния объяснена: Наглядно показано, как коронавирус повреждает мозг

С подобными проблемами сталкиваются восемь из десяти госпитализированных с коронавирусом. Главное из новой статьи в журнале Nature
kp.ru
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В авторитетном научном журнале Nature вышла новая статья, которая суммирует все, что известно о том, как COVID-19 влияет на мозг.

В авторитетном научном журнале Nature вышла новая статья, которая суммирует все, что известно о том, как COVID-19 влияет на мозг.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В авторитетном научном журнале Nature вышла новая статья, которая суммирует все, что известно о том, как COVID-19 влияет на мозг. Приводим главные пункты из нее.

Заболев ковидом, мы рискуем получить потерю памяти, инсульты и другие проблемы, связанные с мозгом. Есть исследование, согласно которому неврологические симптомы проявляются у 80 процентов госпитализированных с коронавирусом.

Атака коронавируса на нашу голову может быть многовекторной:

1. вирус может напрямую атаковать определенные клетки мозга,

2. уменьшить приток крови к ткани мозга

3. вызвать производство иммунных молекул, которые могут нанести вред клеткам мозга.

В препринте (то есть «предварительной» статье, еще не прошедшей строгое рецензирование) исследования мозга, проведенного в Великобритании, сравниваются изображения мозга до и после болезни.

И после болезни обнаруживается потеря серого вещества в нескольких областях коры головного мозга, связанной с обонятельной и вкусовой системой. Причем эти потери, судя по выводам ученых, есть и у тех, кто болел легко, и кого пришлось госпитализировать. То есть потеря вкуса и запаха – это не случайность, кора мозга в результате болезни истончается.

В самом начале пандемии было предположение, что вирус может каким-то образом попасть в мозг и заразить нейроны - клетки, ответственные за передачу и обработку информации. Исследования показали, что вирусу трудно преодолеть защитную систему мозга - гематоэнцефалический барьер. Трудно, но он туда попадает. Вероятнее всего через слизистую оболочку носовой полости, которая граничит с мозгом.

Последние исследования показывают, что SARS-CoV-2 может инфицировать астроциты – звездчатые клетки центральной нервной системы, которые отвечают, кроме всего прочего, за обеспечение нейронов питательными веществами.

Атака коронавируса на нашу голову может быть многовекторной

Атака коронавируса на нашу голову может быть многовекторной

Ученые из университета Кампинаса в Бразилии сообщают, что проанализировали образцы мозга 26 человек, умерших от COVID-19. У каждого четвертого они обнаружили признаки повреждения мозга, причем 66% пораженных клеток были астроцитами.

Таким образом, зараженные астроциты могут объяснить некоторые неврологические симптомы ковид - усталость, депрессию, «мозговой туман», спутанность сознания и забывчивость.

Астроциты могут быть уязвимы, даже если они не заражены вирусом. В исследовании сравнивали мозг восьми умерших людей, заболевших COVID-19, с мозгом 14 человек из контрольной группы. Исследователи не обнаружили следов SARS-CoV-2 в мозге инфицированных людей, однако в некоторых астроцитах была нарушена экспрессия генов, и они не работали должным образом.

Также накопились доказательства того, что SARS-CoV-2 может уменьшать приток крови к мозгу, нарушая функцию нейронов и, в конечном итоге, убивая их. Это происходит с помощью зараженных перицитов – клеток, которые содержатся в стенках капилляров – мелких кровеносных сосудов.

Ученые из Университетского колледжа Лондона опубликовали препринт с доказательствами, что SARS-CoV-2 вызывает сужение капилляров, и как следствие, ухудшение кровотока.

Это было обнаружено в срезах мозга хомяка, однако у нас с ними схожая последовательность ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2) – рецептор и точка входа в клетку коронавирусов.

Ученые предполагают, что в таком случае могут помогать лекарства для лечения высокого давления. Сейчас идут 2 клинических испытания лозартана на лечение этого заболевания.

Третья линия атаки коронавируса - чрезмерная реакция собственной иммунной системы организма после контакта с коронавирусом.

В ответ на инфекцию иммунная система некоторых людей непреднамеренно вырабатывает «аутоантитела», которые атакуют их собственные ткани. Это может вызвать долгосрочные заболевания, такие как оптический нейромиелит, который выражается в потере зрения и слабости в конечностях.

Аутоантитела могут проходить через гематоэнцефалический барьер, вызывая расстройства от нарушения памяти до психоза.

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