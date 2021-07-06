Коронавирус вызывает изменения в мозге по типу шизофрении

При крайне тяжелом течении болезни, сосудистые сплетения головного мозга становятся одним из центральных мест поражения. Фото: Shutterstock

Еще осенью прошлого года ученые в мире заговорили о том, что в мире фиксируются отдельные случаи помутнения сознания у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Во Франции в ноябре 2020 года были зафиксированы отдельные случаи измененного сознания наподобие белой горячки у пациентов с ковидом. Тогда даже предположили, что вирус может оказывать влияние на формирование нейронных связей и послужить причиной раннего слабоумия.

Дальше стала наблюдаться другая крайне неприятная вещь, чем больше людей в мире вирусом переболело, тем чаще у них стал проявляться постковидный синдром. В центре этого синдрома – астения, то есть физическая слабость и быстрая утомляемость, подавленное состояние, напоминающее депрессию, нехватка ярких эмоциональных реакций. И такое «серое небо» может длиться у переболевших ковидом месяцами.

И вот, появилась научно-обоснованная статья ученых из Стэнфордского университета в США и Саарского университета в Германии , в которой удалось рассмотреть, какое же влияние на мозг оказывает собственно коронавирус. Исследование проводилось на погибших от ковида людях. Также для сравнения были взяты образцы тканей мозга людей, которые умерли по другим причинам, в том числе от гриппа. В качестве метода использовались технологии, которые позволяют проанализировать состав РНК в тканях. Эти данные напрямую отражают работу клеток в ходе того фатального процесса, который и послужил причиной смерти.

Собранные данные в большей степени косвенные, но тем не менее это продвижение вперед в исследовании, считает врач-психиатр Виктор Лебедев.

Долгое время ученые не знали, с чем связать массу неврологических постковидных симптомов, таких как забывчивость, низкая работоспособность, потеря концентрации, – с прямым воздействием вируса на мозг или с последствиями длительного стресса и работы психики по типу «мобилизации военного времени».

В ходе исследования РНК-следов вируса в головном мозге не нашли. Но все-таки кое-что там есть. Оказывается, при коронавирусной инфекции, по крайней мере, при ее крайне тяжелом ее течении, сосудистые сплетения головного мозга становятся одним из центральных мест поражения. Также стало понятно, что за неврологические нарушения и психиатрические симптомы отвечает не собственная иммунная система мозга, как и предполагали ранее.

Однако мозг все-таки меняется после тяжелого ковида. Поражения нашли в микроглие и астроцитах. Это клетки, отвечающие за питание и структуру нейронов. Они также принимают участие в синаптической передаче сигналов, то есть в электрическом движении импульсов между нейронами, в обмене информацией.

Изменения в этих клетках напоминают те, что бывают при нейродегенеративных заболеваниях, например, при болезни Альцгеймера. Такой вывод согласуется с тем, что коронавирусная инфекция может быть причиной ряда заболеваний, для которых характерна постепенная гибель нервных клеток. Более того, коронавирус затрагивает определенные группы нейронов, отвечающие за такие способности, как память, мышление, способность к обучению, что частично совпадает с подобными изменениями в группах нейронов при шизофрении и депрессии, отмечает врач-психиатр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть распространенных ошибок после прививки от коронавируса: Можно ли после укола загорать, купаться и выпить бокал вина

Мифы и правда о том, что можно и чего нельзя делать после вакцинации от ковида - комментарии ведущих экспертов (подробности)