Громкий скандал в деле об измене: виновница страданий Наташи Королевой сбежала из страны перед судом

Наташа Королева обвинила любовницу Тарзана в краже и изготовлении порнографии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семейные проблемы Наташи Королевой, которые большинство супругов решают на кухне, как известно, обернулись самыми невероятными последствиями. Уличенный в адюльтере Тарзан каялся на камеру и рвал на себе рубаху, проклиная алчных до денег и славы "любовниц"; артистка обвиняла подружек мужа в краже валюты и бриллиантов, а после к этому уголовному делу добавилось еще одно: об изготовлении и распространении порнографии. Вот-вот должен был начаться судебный процесс.

На скамье подсудимых из двух подруг, потрепавших нервы Наташе Королевой, должна была оказаться всего одна: Милана Миломанова (настоящее имя Милана Некруц. - Ред.), известная в Анголе русская певица. Именно она сняла на телефон видео любовных утех Тарзана с молодой актрисой Анастасией Шульженко, которое потом разлетелось по эфирам ток-шоу. И как полагает следствие, именно Миломанова стащила из дома знаменитости деньги и драгоценности на сумму более 5 млн рублей.

По двум статьям УК обвиняемой светило до 16 лет за решеткой, но прямо перед самой развязкой девушка исчезла. С конца июня заседание трижды (!) переносилось из-за ее неявки, и в конце-концов суд вернул дело обратно в прокуратуру. Оказалось, главная подозреваемая просто исчезла: сбежала из страны, отключив все телефоны и удалив страницы в соцсетях.

Милана и любовница Тарзана Анастасия Шульженко до скандала с изменой и уголовных дел были не разлей вода. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Для меня, как для адвоката, это просто кошмар! - признался kp.ru защитник подсудимой Сергей Черкашин. - Никто не ожидал, что Милана выкинет такой фортель, ведь мы собирались в суд с оптимистичными ожиданиями и определенной линией защиты. У нас были все шансы на благоприятный исход, в том числе и на условный срок. А теперь что? Последствия могут быть самыми неприятными!

По словам адвоката, дальше события будут развиваться следующим образом: прокуратура вернет дело следователю, тот объявит Миломанову в международный розыск с заочным арестом, а затем соответствующее решение суда направят в Интерпол.

- Если ее поймают, то сразу наденут наручники и заключат под стражу, чтобы впоследствии депортировать в Россию, - продолжает адвокат. - А уже здесь Милану отправят в СИЗО, и на суд она придет из мест лишения свободы, а не с воли, как могло быть сейчас. Несмотря на то, что ее обвиняли по серьезным статьям, ее мера заключения не была связана с ограничением свободы. Милана не находилась под домашним арестом и даже могла выезжать за границу. Например, она летала в Анголу по работе, должна была там подписать контракт. Вернулась полтора месяца назад по вызову следователя, чтобы получить обвинительное заключение. К сожалению, я тогда был в больнице с коронавирусом и не увиделся со своей доверительницей. А после выйти на связь с ней больше не удалось: ни я, ни родственники не знают, где она находится.

Как полагает адвокат, получив официальные бумаги, где черным по белому были расписаны все преступления, в которых она обвиняется, певица запаниковала. Миломанова и так была в ужасе от того, что с Тарзаном спала ее подруга, а вся страшная месть Наташи Королевой обрушилась на нее.

- Конечно, она боялась, что получит реальный срок, - говорит Сергей Черкашин. - Тем более, что за решеткой моей доверительнице уже пришлось побывать. Несколько месяцев назад ее задержали на 48 часов, и она крайне болезненно это перенесла, с Миланой случилась истерика.

Во всей этой ситуации для подсудимой есть лишь один положительный момент: побег не считается уголовным преступлением, если он совершен не из тюрьмы. Таким образом, на приговор суда эта необдуманная выходка никак не должна повлиять. Однако, человеческий фактор тоже никто не отменял: бегство из страны судья может расценить как признание вины...

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