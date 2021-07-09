Триумфальная «брамка»

День народного единства будут отмечать в Беларуси 17 сентября. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Беларуси будет новый праздник - День народного единства. Общественная дискуссия - на какое число этот день назначить - шла в стране долго, иногда остро, и тому были причины. Какие? И почему установление нового праздника 17 сентября - очень важный символический акт? Об этом - комментарий журналиста, сопредседателя сообщества журналистов Беларуси и России «Друзья-сябры» Владимира Мамонтова.

Праздник объявлен без выходного дня, и важен не тем, что появляется повод ещё погулять. Имеются в Белоруссии и в России праздники на такой случай. А есть даты, который надо отмечать для исторической памяти, для стержня внутреннего, который должен быть в любом народе.

Дело в том, что с 1921 по 1939 год западные территории Белоруссии находились во владении Польши согласно Рижскому мирному договору. У Советской власти, прямо говоря, не было возможности удержать, что объединяла Российская империя - тому примером постыдный Брестский мир. Рижский договор - того же порядка. И население Западной Белоруссии, отъединенное от родины, и остальная часть страны никогда не смирялась с этим отторжением. Поляки не чувствовала тут себя хозяевами.

Хотя по планам польская оккупация предполагала полное уничтожение белорусов как этноса, ассимиляцию белорусов с поляками. Процитирую историка и философа Вадима Гигина, сопредседателя сообщества «Друзья-сябры»: «Отрицалась субъектность белорусского народа; по-русски, по-белорусски запрещалось говорить. Происходила колонизация белорусских земель, то есть на нашу территорию ввозили переселенцев из центральных и западных районов Польши. Проводилась дискриминация евреев. Гонениям подвергалась православная церковь, было закрыто более 500 храмов. Это всё реалии, в которых жил белорусский, украинский, еврейский народ, те русские, которые были в межвоенной Польше с 1921 по 1939 год». Именно тогда в Беларуси проросли первые ростки партизанского движения, гражданского неповиновения. Я бы сказал, что в Беларусь её отторгнутые части вернулись, как в родную гавань, пользуясь крымской аналогией. Красноармеец были встречены как освободители.

В советской историографии это, разумеется, была важная веха и памятная дата. Во многих городах Беларуси есть улица 17 сентября. Но в последние годы вспоминали об этих событиях всё реже: сначала чтоб «не обижать поляков», соседей, потом надеясь на «многовекторность» и контакты с Европой, противопоставляя их интеграции с Россией. Надо признать, что ряд белорусских политикой и чиновников активно сопротивлялись тому, чтобы Днем народного единства стало 17 сентября: события прошлого года показали, что большинство из них оказались на другой стороне баррикад. А агрессивное участие Польши других стран в прошлогодних волнениях очень способствовало решению: Днем народного единства сделать именно приход красноармейца.

Конечно, ни одно историческое событие не может быть окрашено только светлой или тёмной краской. Почти в каждом из них сиюминутный интерес сплетён со стратегическим. И его можно заметить, оценить и объективно изучить на примере событий 1939 года: если, конечно, не вести вместо этого гибридную войну. Если не передёргивать, не лгать, не лицемерить, отрицая очевидное, как это делают польские власти, игнорируя роль Советского Союза во Второй мировой войне, разрушая памятники советским воинам и рисуя СССР агрессором, который и тогда, и теперь угрожает миру и свободе.

Иногда живая деталь говорит о чувствах людей больше, чем тысячи слов. Встречая освободителей, белорусы построили сотни «брамок» - небольших, простых, из подручных материалов сооруженных и полевыми цветами увитых триумфальных арок. Почти в каждой деревне их возводили. Эти трогательные сооружения - как символы подлинности чувств и исторической общности - могли бы стать основой памятника тем событиям, и «Друзья-сябры» поддерживают эту идею.