Виктор Салтыков объяснил, как вторая жена спасла его: «Она вытащила меня из омута и ада, в котором я жил»

Артист не так уж часто говорит по душам Фото: Иван ВИСЛОВ

Исполнитель хитов «Белая ночь», «Кони в яблоках», «Не умирай, любовь» и бывший муж Ирины Салтыковой не так уж часто говорит по душам. Но для Антона Красовского и его ютуб-шоу Виктор Салтыков сделал исключение и объяснил, как относится к вакцинации, Моргенштерну, ушедшей популярности и почему Салтыкова лукавит, когда говорит что супруг бил ее.

ПРО ВАКЦИНАЦИЮ

«Я не вакцинировался, потому что переболел ковидом в декабре. Прошло легко — сопельки какие-то. Приехал на съемки Первого канала, сдал ПЦР-тест, показал положительно. Меня отправили домой на карантин, где с сыном и женой мы пересидели неделю. За городом. Я и так сижу там все время — там студия, я пишу, пою, вспоминаю. Музыканты приезжают репетировать. Пока никто не умер. Дай Бог, чтоб чувствовали себя хорошо»

Исполнитель хитов «Белая ночь», «Кони в яблоках» поделился личным Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО ИРИНУ САЛТЫКОВУ

«Говорит, что я ее бил? А может наоборот? Я считаю, что все было наоборот. Она меня всегда царапала как кошка. Приходил на репетиции в Электроклуб, а они у меня спрашивают: «Витя, что у тебя все время с лицом?» «Так, поцарапался», - говорю. Она набрасывалась на меня. Не сходились характерами. Наверно, ревность. Ко всем. Теперь она несет что угодно. Любая женщина, которая потеряла хорошего парня, может что угодно творить»

Певец сравнил бывшую жену с кошкой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО НЫНЕШНЮЮ ЖЕНУ

«Я с ней живу уже дольше [чем с Салтыковой]. И она ничего никогда про меня не говорит. Знает четыре языка. Я ей горжусь. Она (Ирина Метлина) прекрасная мама и любовница. До сих пор. Она вынимала меня из тяжелого омута, из ада, где я жил до этого. А это был ад. Когда ты всегда плохой и ни разу не сказали «извини» за всю жизнь. А мальчики как привыкли жить? Как с мамой. Надо все-так иногда заботиться. Не говорю, что надо облизывать. А относиться по-матерински: понимать, слушать. Тогда это хорошая женщина. Иначе конфетно-букетные периоды проходят и остается совсем другое»

Салтыков гордится нынешней женой

ПРО СОВРЕМЕННУЮ МУЗЫКУ И МОРГЕНШТЕРНА

«Я же сижу в компьютере, вижу современную музыку и понимаю технологию ее создания. Сегодня музыка — это пазлы, которые надо складывать. Раньше нельзя было проскочить на халяву. Мы-то были музыкантами. Уровень развития населения упал. Дети не вникают. Им суть не нужна. Они мыслят клипово, «коротко» воспринимают всё, им некогда читать «Войну и мир». Моргенштерн тоже мне не нравится. Меня сильно раздражает только одно: «мы с базара, с подворотни», везде мат. Не надо матом петь. Я тоже матерюсь, но не выношу это на публику»

Певцу не нравится творчество Моргенштерна Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО ДОНБАСС

«Это ужасно [то, что там происходит]. Сложить оружие надо всем. И тем, и тем. Взять и сложить. Может, это наивная детская мечта будущего депутата...А дальше надо искать пути соприкосновения. Народ думает в лучшую сторону. Я же был на Украине. Считаю, что политики, занимавшиеся построением украинской жизни, все сделали не так. Стали двуличными. Как отношусь к Зеленскому? Пока никак»