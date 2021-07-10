На месте обрушения жилого дома во Флориде найдена живой кошка

Кошки редко выживают столь длительный период без воды и пищи. Фото: Twitter мэра округа Майами-Дейд Даниэллы Левин Кава

Спустя более чем 2 недели после того, как в американском городе Серфсайд (штат Флорида) обрушился многоэтажный жилой дом, рабочие нашли на месте катастрофы живую кошку.

Кошка по кличке Бинкс принадлежит семье Гонсалесов, проживавшей в злополучном доме на 9 этаже.

Вся семья находилась в момент обрушения находились в своей квартире, располагавшейся на 9 этаже. Анджеле Гонсалес и ее дочери Девен удалось выжить. А вот глава семьи, Эдгар, судя по всему, погиб. Его тело до сих пор не найдено, сообщает foxnews.

Главу семьи Эдгара Гонсалеса до сих пор не нашли. Фото: Twitter

Бинкс также пропала, но вчера рабочие, которые разбирают завалы после окончания спасательной операции, услышали мяуканье и помогли животному выбраться из-под обрушившегося перекрытия.

Все называют произошедшее чудом, поскольку кошки редко выживают столь длительный период без воды и пищи.

Бинкс сильно похудела, но выжила. Фото: Twitter

По состоянию на сегодняшний день найдены тела 78 погибших, еще 94 человека продолжают числиться пропавшими без вести.

Спасательные работы прекращены, поскольку шансов найти выживших уже давно нет, но продолжается разбор завалов на месте обрушившегося дома. Рабочие несколько раз вынуждены были прекращать свою работу: сначала из-за пожара, который начался глубоко под обломками здания, затем из-за погодных условий - над Флоридой пронесся ураган «Эльза».