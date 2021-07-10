Прозападные силы рвутся к победе хоть тушкой, хоть чучелом: в Молдавии готовятся к выборам, которые уже прозвали самыми грязными

Эти выборы войдут в историю, как самые грязные. Фото: REUTERS

В воскресенье, 11 июля, пройдут внеочередные парламентские выборы в Молдавии. На них настояли действующая президент республики Майя Санду и поддерживающие ее политические команды. В условиях парламентской республики Санду хочет всей полноты власти, что было невозможно, пока в парламенте большинство у оппозиционных партий. И потому Санду вместе со всеми прозападными силами Молдавии жаждет победы на этих выборах. Настолько сильно, что их команда не гнушается ничем.

Уже сейчас ясно, что эти выборы войдут в историю, как самые грязные. За несколько дней до выборов Апелляционная палата суда Молдавии постановила сократить количество избирательных участков в Приднестровье с 41 до 12. Решение явно политическое, поскольку на левом берегу Днестра прозападники и мечтающие о растворении Молдавии в Румынии унионисты никогда не пользовались симпатиями. В Приднестровье, как и в Гагаузии, голосуют преимущественно за социалистов Игоря Додона и молдавских коммунистов, которые на эти выборы идут единым блоком. Если же учесть, что во время выборов президента в прошлом году соратники Санду в прямом смысле при бездействии полиции блокировали дороги к избирательным участкам в Приднестровье, выставляя в цепь участников войны в Приднестровье со стороны Молдовы в 1992-м году и перекрывая дорогу автомобилями.

На этих выборах таких возможностей у них будет еще больше, поскольку участков меньше. При этом количество участков для молдаван, гастарбайтерствующих в странах Европы, исчисляется полутора сотнями. А там гораздо легче устроить всякого рода махинации с голосованием, чем в самой республике. И такие махинации происходили и на выборах президента Молдовы в 2020-м, а еще больший размах они могут приобрести сейчас.

Благо, послы западных государств заходят в Центральную избирательную комиссию Молдовы, как к себе домой. А глава дипломатического представительства США в республике Дерек Хоган туда буквально дверь ногой открывает.

Для победы прозападно ориентированных партий будет сделано все, что угодно, а даже больше. Вплоть до провокаций и покушений. Как сообщили ресурсу «Политнавигатор» высокопоставленные источники в Кишиневе, подобный сценарий, с покушением на Майю Санду прорабатывался и на прошлых выборах президента и должен был быть реализован в случае победы на них Додона.

- В августе прошлого года заместитель директора Службы информации и безопасности Республики Молдова Артур Гуменюк по поручению Центрального разведывательного управления США, а именно Амитабы Бумик, организовал сбор данных о тогдашнем кандидате в президенты, а ныне главе государства – Майе Санду через бывших и действующих сотрудников молдавских спецслужб и правоохранительных органов, - сообщил изданию этот источник. - Собранную информацию планировалось использовать для организации провокаций – покушения на Майю Санду в случае победы Игоря Додона на президентских выборах и массовых протестов, которые могли привести к кровопролитию.

Свои слова источник подтвердил, предоставив документы, из которых следовало, что за Санду было организовано наружное наблюдение, проработали даже возможность проникновения в ее квартиру. Тогда это не понадобилось, поскольку официально была признана победа Санду, но никто не мешает воспользоваться старыми наработками сейчас. Но в комбинации были задействованы не только спецслужбы в чистом виде, но и разного рода местные НПО, находящиеся на содержании у структур Запада, и сами западные НПО, в том числе, разного рода структуры Сороса и его фондов.

Правда, от радикального сценария команда Санду постаралась сама подстраховаться. Центризибирком в ходже выборной кампании допустил столько нарушений, особенно, в вопросах финансирования, что в случае поражения «прозападников», итоги выборов будут оспорены, а их результаты отменены. Послушные Санду суды с легкостью примут такое решение. В общем, вспомнив известный анекдот, можно констатировать, что Санду и ее сторонники рвутся к победе хоть тушкой, хоть чучелом.

А победа сторонников Санду будет означать резкое обострение ситуации в Приднестровье, новую атаку на дислоцированных в ПМР российских миротворцев и, кстати, осложнение проблем не только у молдавских виноделов и предпринимателей, поставляющих свою продукцию в Россию (команда Санду уже сделала всё, чтобы разного рода преференции Москвы по отношению к Молдове перестали действовать, причём, по инициативе Кишинёва), но и новые проблемы для молдавских гастарбайтеров, находящихся в России. А это будет способствовать эскалации напряженности и росту проблем в молдавской экономике. Что называется, роют себе могилу собственными руками. И под аплодисменты Запада.