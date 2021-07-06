Спор славян между собою: Так русские и украинцы – один народ? Или нет?

Футбольные болельщики на матче чемпионата Европы с участием сборной Украины. Фото: EAST NEWS

Президент России Владимир Путин напомнил всем на своей «Прямой линии», что русские и украинцы – один народ. На это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мы - два совсем разных народа.

Так кто прав? Разберемся.

ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Генетически не отличаемся ничем!

Вот что рассказал «КП» доктор биологических наук, генетик, член-корреспондент Российской академии наук Евгений Лильин.

- Евгений Теодорович, с точки зрения генетики мы с украинцами и белорусами – один народ или все же разные?

- Мы представители единой расы, единой этнической группы, единого народа. Есть отличия, связанные с климатом, питанием, водой, почвами. Но отличия эти связаны с отдельными элементами генетического материала.

Доктор биологических наук, генетик, член-корреспондент Российской академии наук Евгений Лильин. Фото: YouTube

- Если делать полный генетический анализ – отличия заметны?

- Если взять генетический анализ у среднестатистических 40-летних жителей Чернигова (а это Украина), Витебска (Белоруссия) и Новгорода (Россия) – схожесть будет не просто очень высока. Различия будут стремиться к нулю! Но, понятно, что у человека по 23 хромосомы от каждого родителя, они индивидуальны. Но так индивидуальны даже близнецы, двойняшки. Однако отличий от одинакового в общем генетического материала, ДНК, у русских, украинцев и белорусов почти нет. Отличия могут быть в каких-то мутациях. Есть «эффект родоначальника» – в каком-то далеком веке мутация возникла и закрепилась. Наследники ею обладают. Но никакого отношения к общему славянскому генетическому древу это не имеет. Даже от наличия мутации человек не перестанет быть славянином. У русских, белорусов, украинцем - понятийные категории одинаковы.

- Еду любим одну и ту же?

- Да, это, пусть кому-то покажется и не слишком научным, но тоже маркер. Все мы одинаково любим борщ, сало, соленые огурцы, жареную картошку. А единые пищевые пристрастия – это также единое генетическое пространство.

- Монголо-татарское нашествие в нашей генетике след оставило?

- Конечно, на Северо-Восточных русских землях было чуть больше внедрения генетического материала с востока, чем на землях к Западу от Днепра. Возможно, вас удивит, но исключая время набегов, в остальном монголы не стремились смешивать свою кровь со славянской. Смешение рас времен Орды преувеличивают. Если где-то подобное и происходило, то, скорее, между Волгой и Уралом.

- А корни финно-угорских народов, которые жили и до сих пор живут на Севере и Востоке европейской части России - они есть в русских?

- По отношению к представителям этих народов русские, как правило, доминировали и тут смешение материала, как и в случае с татаро-монголами (точнее все-таки с монголами), преувеличивают. Русские всегда были общество-образующей нацией. И это в основном всех устраивало. Как и то, что мы были веротерпимее.

- Хорошо, а наши с украинцами языковые различия?

- Это чистый социально-политический фактор. Есть в украинском языке вкрапления польских, венгерских, румынских слов, карпатских говоров – и что? Политика к генетике отношения не имеет. Если двое говорят - один по-русски, другой по-украински - оба друг друга прекрасно поймут. Как принято говорить «на генетическом уровне».

ВЗГЛЯД ИЗ КИЕВА

Корень-то общий, древнерусский

«Комсомолка» позвонила в Киев - знаменитому историку, археологу, академику Национальной академии наук Украины, автору исследований «Древняя Русь» и «Древнерусская народность» Петру Толочко.

- Петр Петрович, президент России считает русских и украинцев одним народом, а президент Украины против…

- Мне заявления президентов комментировать неудобно, а свою точку зрения выскажу. Если говорить об этнической составляющей, то, конечно, украинцы и русские - практически один народ. Да, они сейчас принадлежат двум разным государством и потому политически стали разными образованиями. Но по корням своим, биологически они, разумеется, один народ.

- Те, кто жил тысячу лет назад в Киеве, Новгороде, Владимире – люди одного корня?

- Это была одна большая древнерусская народность. Она жила на огромном пространстве Древней Руси – от Новгорода до Киева и от Карпат до Междуречья. Там проживал единый русский или древнерусский этнос – не было разделения на украинцев белорусов и так далее...

Украинцы и русские - практически один народ, пусть и живут нынче они в разных государствах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Разделение случилось когда?

- Это история последующих столетий развела народ на три ветви – очень родственные, близкие. То, что нас в Украине пытаются противопоставить русским – это совершенно не верный подход. Это не соответствует исторической действительности.

- В Киеве говорят, что у нас разные языки, менталитет, культура…

- Мы знаем, что украинская нация была в общем сформирована уже после создания Украинской ССР. Тогда, в 1920-30 годы большевики взялись за колонизацию народов, составляющих Советский Союз. Но своеобразную. Конкретно в Украине проводилась директивная украинизация. В итоге и была сформировала украинская нация. Сегодня имеющая свой язык, но язык, который недалеко разошелся с русским.

- Но дело не только в языке?

- Дело в том, что мы настолько переплелись, перемешались, что нам трудно сказать, кто мы на самом деле. Когда-то Карамзин говорил: потри хорошенько русского - обнаружишь татарина, а потри татарина и обнаружишь русского. Я эту фразу перевожу на нас, русских и украинцев – все то же самое! У нас может нет ни одной семьи, которая состоит «чисто из украинцев» или «чисто из русских».

Мне представляется, что вывод о том, что мы единый народ – он научно корректный.

Украинский историк Петр Толочко. Фото: ru.wikipedia.org

ВЗГЛЯД ИЗ БОСТОНА

Одинаковый ДНК вплоть до Польши

Мы дозвонились и в США — город Бостон, где работает известный российско-американский биохимик, основатель науки «ДНК-генеалогия» Анатолий Клесов. И спросили - как он видит «спор славян» с позиций своей науки.

Доктор химических наук, профессор-биохимик, основатель науки «ДНК-генеалогия» Анатолий Клесов. Фото: ru.wikipedia.org

- Анатолий Алексеевич как бы прошли границы России, если ориентироваться на данные ДНК?

- Границы в Европе прошли бы по западным границам бывшей Российской Империи. То есть в одно государство вошли бы и Россия, и Украина, и Белоруссия, и даже Польша. К ним добавилась бы, пожалуй, и Словакия. Балтийские страны тоже могли бы составить часть этого государства. А вот у финнов – уже совсем другая структура ДНК.

- То есть, Российская Империя минус Финляндия — это и есть в Европе границы русского народа, если ориентироваться на генетику? Получается, наши предки генетику не разумели, но границу, разделяющую «своих» и «чужих», чувствовали довольно точно. А кроме украинцев, белорусов, поляков и словаков, есть ли ещё родственные нам народы? Близкие генетически?

- Есть еще южные славяне – это сербы, боснийцы, черногорцы, но они близки к нам культурно, исторически, по языку, но не по ДНК. А вот поляки — наоборот — близки нам генетически, но отличаются по религии (они католики. - Ред.), что накладывает большой отпечаток. Для сравнения – евреи и арабы имеют одно происхождение (вспомним Библию и их общего предка Авраама), но культурно очень различны. «ДНК-генеалогия» показывает, что они резко разошлись 4000 лет назад. Так что общее происхождение - не гарантия культурной или религиозной близости, народы при общем происхождении могут принципиально отличаться.

- А что с Прибалтикой?

- На территории современных Литвы и Латвии «русские оккупанты» (как сегодня государственная пропаганда этих стран называет восточных соседей) жили еще 2000 лет назад и составляли до половины населения. Так что латыши и литовцы довольно близки к нам, а балтийские языки многие лингвисты рассматривают как родственные славянским. Эстонцы несколько дальше от русских и ближе к финнам. Но все же у эстонцев 30% «русского ДНК», у финнов – около 5%.

- Те, кто жили во времена Руси Рюриковичей – скажем при князе Владимире - они по данным науки такие же как мы, или иные?

- Они точно такие же как мы! Это показывают ископаемые древние ДНК. Народы обычно не меняются с тех пор, как тысячелетия назад их предки прибыли на новое место проживания и размножились. А княжеская Русь – это по масштабам изменений в ДНК было совсем недавно, всего тысячелетие назад. Люди на все территории исторической Руси - России остались практически те же.

*«Спор славян между собою, домашний старый спор...» — цитата из стихотворения Александра Пушкина «Клеветникам России»