Записки киевлянки: Мы тут утомленные жарой и борьбой со всем русским

Одесса. Участница "Мегамарша в вышиванках", приуроченного к годовщинам Всемирного дня вышиванки, Дня независимости Украины, Дня крымскотатарского флага и Конституции Украины. Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Продолжаем публиковать дневник жительницы Киева, который говорит о происходящем в столице Украины красноречивей любых газет, политологов и блогеров.

ЭТО ПРОВАЛ СБОРНОЙ: ФУТБОЛИСТЫ ГОВОРЯТ НА РУССКОМ!

Вызывают через неделю на вторую прививку (первая сделана).

- Как переносится вторая доза? – интересуюсь у медсестры.

На другом конце провода говорят со мной оголтелым суржиком, причём медсестре явно не захотелось переходить на русский. На мове «оккупанта» говорят тут одни предатели и коллаборанты, известной дело.

Медицинских терминов на украинском медсестра точно не знает и перепутала слова "ушкодження" (повреждение) и ускладнэння" (осложнения).

- Немаэ ни яких от прививки ушкоджень, - отрезала медработник и положила трубку.

Компания против русского языка здесь продолжается и даже набирает обороты. Хотя, казалось бы, куда еще.

«Спорт остаётся очень русифицированным, - заявил мовный омбудсмен после Чемпионата Европы по футболу, где с разгромным счетом команда Украины проиграла англичанам в четверть-финале. Но ведь до четверть-финала дошла! И дошла-то, стыдно сказать, на русском — все украинские футболисты выступали и давали комментарии на нем.

Киев. Футбольные болельщики наблюдают за игрой сборной Украины на чемпионате Европы. Фото: REUTERS

Вот как болеть за страну, где 8-й год одни граждане, убивают других своих граждан, откуда вынудили бежать миллионы людей, а оставшимся миллионам запретили говорить на родном языке? Теперь запрещает и именитым спортсменам говорить на русском?

Омбудсмен Кремень разослал предписания во все спортивные федерации: усилить борьбу с русским языком.

- Подачу сверху в правый угол! Смелее, жёстче,- орёт тренер на русском девочке с теннисной ракеткой на корте. На поле мальчишки русифицированно бьют по мячу под многонациональный мат.

В Киеве жара.

Все вокруг все зелено, пахнет свежескошенной травой, многие киевляне катаются на велосипедах, гуляют с палками ходьбы.

Украинцы любят спорт. Правда, вот команду пляжного волейбола так запугали, что спортсмены отказались ехать в Москву на Чемпионат мира, хотя страстно об этом мечтали.

К слову, все, кто здесь принял Евромайдан, обогатились, сделали карьеры, получили должности благодаря мове, ставшей для многих политиков карьерным суперлифтом. Однако в быту, в кругу друзей, здесь все равно все говорят на родном русском. А концерт приехавшего из России рэпера Басты показал, что украинцы устали от запретов и хотят слушать то, что им нравится и петь на русском языке, читать книги и радоваться жизни, не отвечая на вопрос «ЧейКрым».

РУСОФОБИЕЙ ЗАРАСТАЕТ ВСЕ - КАК БОЩЕВИКОМ

Киевлянка Лидия 1939 года рождения, украинка, простая и доброжелательная женщина, пожаловалась, что соседка ее обзывает кацапкой и упрекает за русский язык.

Лидия рассказала, что после войны (отец погиб на фронте) мать увезла детей в Карелию, в деревню на границе с Финляндией, где работать женщине пришлось в колхозе дояркой, прямо на финской границе. Там маленькая Лида с сестрой пошли в школу, а прожила семья в Карелии более десятка лет, пока девочкам погодкам не исполнилось 16 и 17.

- Вот я украинский язык там и забыла, - рассказывает женщина 83 лет как бы оправдываясь за то, что говорит на русском.

- Вы что-то помните из того времени?

- Приехали мы в конце марта, снег начал сходить, а под снегом - клюква, брусника - красные как огоньки, и мы сразу ее бросились собирать. Матери дали домик на две комнаты, но в одну комнату председатель колхоза привел отелившуюся корову, и мать ее выхаживала, а мы помогали ей по хозяйству. Чернику каждое лето собирали в бидоны и большие фляги из-под молока, а потом варили варенье. Ещё там была лапша такая длинная, которую мы покупали в магазине и варили с молоком. Было очень вкусно. Мама там тоже перешла на русский язык, и люди были добрые. За что я должна тоже Россию ненавидеть? На нее и так все ополчились, - доверительно поделилась женщина.

В Киеве Лидия работала мойщицей цехов на авиазаводе, а теперь пенсия у неё - 5 тысяч гривен (около 13,5 тыс. руб.).

- Да завидует соседка, потому что пенсия у вас выше, вот и пристает к вам, - поддержала я Лидию, которая охотно закивала в ответ головой.

ЗАТРАВИЛИ ГОСТЬЮ СВОЕЙ ПОЛИТИКОЙ

А вот еще одна свежая история украино-русской разделенной семьи. Недавно в гости из Тюмени к родному брату, в наш дом, приехала бывшая киевлянка Наташа 70-ти лет. Брат и сестра не виделись с момента прекращения между Россией и Украиной авиасообщения, почти 7 лет. Младший брат Наташи, пенсионер 65-ти, в прошлом артист балета Оперного театра в Киеве, холост. Киевлянин взял собаку беспородную из приюта, а у его сестры в Тюмени муж и трое детей. Она долетела до Москвы самолётом, а до Киева потом ехала автобусом через КПП Гоптовка-Нехотеевка, где стоят огромные очереди. Дорога далась женщине непросто. И по приезду то и дело выходила во двор - посидеть на лавочке под деревьями, в тени. Естественно, к ней пристал с политической повесткой наш Толя, потому что их квартиры в одном парадном. Наташа ему сперва что-то отвечала, отбивалась, оправдывалась за Путина. Соседи очень спорили, что было слышно на весь двор: Крым, Донбасс, Путин. Через неделю политических баталий обратила внимание, что Наташа перестала выходить, что бы посидеть на лавочке. И даже дом стала обходить с обратной стороны. Брат и сестра, взяв с собой собаку уходили подальше от политизированных соседей в лес.

- Затравили женщину, - резюмировала наша бывшая дворничиха Таня.

БРАВИРУЮТ, ЧТО ТЕПЕРЬ НЕ РУССКИЕ

Самое подлое - это то, что людей, которые проголосовали за Зеленского, обещавшего не запрещать русский язык, развели как примитивных идиотов, причем власть здесь намерена глумиться над населением, не оставляя ему ни малейшего шанса на выздоровление. Здесь с особой жесткостью украинизируют, буквально запугивая целые «русские» города Украины и всю оппозицию. Чудовищная по своему цинизму инсталляция с трупами в городе Славянске, по случаю годовщины перехода его под контроль украинской армии, говорит лишь об ужасе происходящего в несчастной стране.

Неужели ещё 8 лет войны, нищеты, ненависти и бессмысленной вражды? А никто не знает – сколько еще. Здесь уже растёт третье поколение в неприязни к России и всему русскому, зерна которой посеяли еще в 90-е годы, при распаде СССР. Русофобия проросла как сорняк – борщевик, который все сложнее вырвать с корнем. И если россияне считают украинцев одним с собой народом, то украинцы отдаляются все дальше и дальше и даже бравируют тем, что они теперь стали не русские.

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