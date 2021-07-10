Дочь Любы Успенской показала лицо после новой пластической операции

Татьяна Плаксина со своей знаменитой матерью Любовью Успенской Фото: Евгения ГУСЕВА

Дочь Любови Успенской в 2018 году попала в жуткую аварию. Татьяна Плаксина очень сильно разбила лицо. Она получила жуткие травмы - у девушки была сломана челюсть и выбиты передние зубы. Королева шансона лечила наследницу в лучших клиниках Европы. Татьяна перенесла несколько пластических операций. Последнюю ей делали в России.

И вот дочь Любови Успенской показала лицо после новой пластической операции. Над внешностью Татьяны Плаксиной работали лучшие хирурги и косметологи. Ей вставили недостающие зубы и помогли исправить другие последствия аварии.

Успенская говорила, что ее дочь стала настоящей красавицей. «Вы скоро все увидите Танечку красивой и здоровой. Такую, какой я хотела видеть ее всю жизнь. Таня перенесла несколько серьезных операций», - отмечала артистка. И оказалась права.

Татьяна опубликовала фото, на котором выглядит заметно похорошевшей. Публика пришла в восторг от внешности Плаксиной. Многие пишут, что результат превзошел все ожидания.

Над внешностью Татьяны Плаксиной работали лучшие хирурги и косметологи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Очень красивая!", "Танечка, какая ты красавица!", "Хороша!", "Люба не зря говорила, что у вас лицо принцессы", "Какая хорошенькая, прелесть", "Просто красивая девушка", - пишут россияне.

Ранее Любовь Успенская делилась, что скоро ее дочь заявит о себе как о певице. Что касается личной жизни Плаксиной, то пока у Татьяны нет мужчины, желающего связать с ней свою судьбу. "

-У Танюши нет мужчины, она занимается своим здоровьем. О мужчине надо думать, когда ты уверена в своей красоте, когда чувствуешь себя непревзойденной. Искать нам никого не надо, очередь уже стоит. Я не знаю, кто эти люди, которые хотят мою дочь, может, они негодяи? Может, просто хотят пристроиться…, - отмечала королева шансона.