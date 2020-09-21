Дочь Успенской живет в Голливуде в квартире за два миллиона долларов

Татьяна Плаксина со своей знаменитой матерью Любовью Успенской Фото: Евгения ГУСЕВА

Любовь Успенская после громкого скандала, который случился в начале 2020 года, не общается с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка улетела в США к отцу. Сама певица старается не показывать свои переживания за наследницу. Однако в окружении королевы шансона говорят, что Любовь Залмановна в шоке от странного поведения дочери.

На днях единственная дочь Любови Успенской потрясла общественность своим видом. Татьяну Плаксину засняли разгуливающей по улицам Лос-Анджелеса без обуви, сидящей на асфальте и заглядывающей в окна придорожных кафе.

66-летняя певица переживала за родную кровь. "Материнское сердце болит. Любе больно, она человек другого поколения, принять и понять такое никогда не сможет", - разводит руками знакомый с ситуацией адвокат Александр Бенхин.

Несмотря на то, что прямую финансовую поддержку дочери Успенская сейчас не оказывает, именно она обеспечила ее безбедное существование в Америке. Так, дочери певицы не нужно платить за аренду квартиры, в которой она проживает.

"Любовь выкупила жилплощадь в Западном Голливуде. Квартира стоит порядка 2-2,5 миллиона долларов. Апартаменты при этом нужно содержать, поддерживать в нормальном состоянии: оплачивать взносы, налоги, ЖКХ. Все это на Любины деньги, либо на деньги Плаксина, которые он имеет опять-таки с бизнес-проектов, в которые вкладывалась Успенская", - цитирует адвоката "СтарХит".

Как американская гражданка Татьяна получает 1-1,5 тысячи долларов в месяц на время коронавирусной пандемии. На эти деньги наследница исполнительницы живет. И по-прежнему нигде не работает. Кроме того, Плаксина немало заработала на скандальных высказываниях в адрес матери. По некоторым данным, гонорар девушки за откровения составил почти два миллиона рублей.

Напомним, два года назад дочь Любови Успенской попала в аварию. Она неудачно упала, получив серьезные травмы лица и челюсти. Мать помогала дочери восстановиться, а также оплачивала дорогостоящие операции. Но состояние девушки ухудшалось. А потом разразился скандал - Татьяна пришла в эфир теле-шоу, где рассказала об издевательствах звездной родительницы.

Многие пользователи соцсетей подозревают, что поведение звездной наследницы связано с употреблением запрещенных веществ. Девушка и раньше вводила народ в ступор пространными разговорами во время общения с публикой, а также откровенными снимками. Впрочем, сама королева шансона признавалась: дочь действительно имеет проблемы с зависимостью, которая обострилась на фоне травмы лица. "То, что с ней происходит сейчас, - последствия наркоты. И аварии. Я стараюсь не видеть этого", - говорила королева шансона. Любовь Залмановна предполагает - странное поведение Тани связано с обрядом аяуаска, который она прошла незадолго до аварии.