Украинская инстадива инсценировала свое похищение, чтобы получить денег от «папика»

23-летняя Екатерина Якименко, в Instagram известна как Тигра Фото: Instagram.com

Украина давно позиционировала себя родиной борща, колеса, лопаты и многих полезных изобретений. А теперь еще она может стать и родоначальницей современного жанра любовного детектива – относительно нового, который в нынешней Незалежной развивается больше в жизни, чем в литературе.

Такая история про любовь с детективом развернулась в украинской столице. Некая киевская инстадива - 23-летняя Екатерина Якименко, которая называет себя Тигра, встречалась с богатым «папиком» из Москвы. Он купил ей и машину, и квартиру. Но любви у девушки не было к нему. И она быстро нашлась в лице молодого гарного парубка. Киевский Ромео был хорош собой, но на «Бентли» точно не тянул. И тогда парочка решила разыграть похищение Тигры, находившейся в Киеве, а безутешному «папику» назначить за ее жизнь и возвращение выкуп – 5 биткоинов. Сказано - сделано.

Тигра и ее парень решили разыграть "похищение", чтобы получить выкуп. Фото: Instagram.com

Но «папик» оказался не дурак. В полицию Киева полетело заявление о похищении человека. Копы быстро выяснили, что по банковской карточке пропавшей Тигры регулярно кто-то расплачивается и берет в аренду дорогую машину. В этот автомобиль полиция и установила прослушку. Записали воркование Тигры с новоявленным Ромео, а потом повязали их прямо на месте.

Сейчас с парочкой работает полиция, которая выясняет, кого делать в этой истории организатором преступления по статье о вымогательстве. Ведь обвинение в похищении отпало сразу.

Сейчас с парочкой работает полиция Фото: Instagram.com

В общем, второсортный детектив, начитавшись которых (а вернее – насмотревшись, поскольку не читатели они) парочка разыграла даже третьесортную интригу. Джеймс Хедли Чейз просто плюнул бы на такой сюжет и пошел бы дальше, попросив более не отвлекать его такой ерундой.

Но для многих гарных дивчин Тигра наверняка сейчас стала примером для подражания. Для одних со знаком плюс, для других – минус. Первые ее жалеют, что на пути к красивой жизни полиция так не вовремя подрезала ей, «пострадавшей за любовь», крылья. Вторые плюются, считая, что инстадива просто с жиру бесилась.

Похоже, история красивой жизни Екатерины Якименко закончилась. Фото: Instagram.com

А что на самом деле? А на самом деле все было, как в мультике «Падал прошлогодний снег», в котором жадный не инстаблогер, а мужик - самого что ни на есть деревенского вида, - бегал туда-сюда и неистово орал: «Маловато будет! Маловато!»

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