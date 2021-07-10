Сын Байдена начал рисовать и продавать свои картины за полмиллиона долларов каждую

Хантер Байден - младший сын президента Джо Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хантер Байден, младший и единственный оставшийся в живых из сыновей президента США Джо Байдена, после нескольких попыток добиться сомнительных успехов в бизнесе на Украине и в Китае, решил зарабатывать деньги новым способом.

Теперь Хантер Байден рисует картины, которые будут продавать по цене в полмиллиона долларов каждая с двумя условиями: имя покупателя будет держаться в тайне, а количество проданных работ не будет разглашаться.

Все это сильно смахивает на завуалированные взятки. Но в Белом доме защищают право Байдена-младшего на самовыражение.

Картины Байдена младшего стоят около полумиллиона долларов Фото: Кадр видео

- Хантер имеет право заниматься искусством точно так же, как и любой президентский отпрыск имеет право строить свою карьеру. После тщательного рассмотрения была создана система, которая позволяет ему работать с разумными гарантиями. – заявила пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки.

В Белом доме уверены, что именно сохранение в секрете имен покупателей полотен поможет уберечь самого президента и членов его семьи от постороннего влияния.

Бывший руководитель комитета по этике Уолтер Шауб, работавший в администрации Барака Обамы, выразил свое возмущение:

- Вместо того, чтобы рассказать, кто платит возмутительные суммы за работы Хантера Байдена, чтобы мы могли понимать – получают ли покупатели доступ к правительству? – Белый дом пытается нас убедить, что мы никогда не узнаем личности покупателей.

Имя покупателя картины будет держаться в тайне Фото: Кадр видео

Но Псаки в ходе очередного брифинга заверила, что продажи будут проводиться профессионалами, а анонимный характер купли-продажи как раз и призван защитить главу государства от любых нарушений.

- Я думаю, что анониму, личности которого ни мы, ни Хантер Байден никогда не узнают, будет сложно оказывать какое-либо влияние. – сказала Псаки.

Бизнес Хантера Байдена за пределами США, содержимое его ноутбука, оставленного им в компьютерной мастерской, наркозависимость и прочие детали его биографии подвигли президентского сына на новые способы заработка. Недавно он выпустил в свет мемуары, а теперь взялся за кисть.

Продажи картин будут проводиться профессионалами Фото: Кадр видео

Его арт-дилер Жорж Бержес планирует провести в самом скором времени вернисажи в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Сам новоиспеченный художник уже заявил, что для него живопись – это попытка выявить то, что, как он думает, является универсальной истиной.