Власти Израиля начали расследование в отношении Коломойского

Сам Коломойский утверждает, что никогда и никого не обманывал Фото: EAST NEWS

Экс-глава Днепропетровской области, бывший владелец национализированного с огромной дырой в капитале «Приватбанка» украинский олигарх Игорь Коломойский попал в поле зрения израильских правоохранителей.

По заявлению ряда СМИ, в Израиле против Коломойского начато расследование в связи с подозрениями в мошенничестве и нарушении законодательства.

Согласно опубликованной информации, речь идет о незакрытой сделке 2019 года: тогда группа предпринимателей во главе с Коломойским приобрела крупную партию угля у белорусских партнеров, а затем выгодно перепродала ее. Однако, вместо того, чтобы рассчитаться с белорусскими партнерами, олигарх и его команда приняли решение о закрытии фирм, участвовавших в сделке, фактически обманув своих поставщиков.

Обратиться именно к израильским правоохранителям, несмотря на то, что сделки происходили на территории Украины и Белоруссии, обманутых компаньонов Коломойского побудило наличие у олигарха гражданства именно этой страны.

Сам Коломойский утверждает, что никогда и никого не обманывал, а в Израиле от комментариев ситуации пока воздержались.

В 2014 году Следственный комитет РФ объявил Игоря Коломойского в международный розыск (позже Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте бизнесмена) по подозрению в причастности к целому ряду преступлений, таких как похищение человека, организация убийства, применение запрещенных средств и методов ведения войны и прочих. В том же году материалы следствия были переданы в Интерпол, однако организация отказалась объявлять олигарха в международный розыск, сославшись на политическую составляющую дела.

Отношения Коломойского с украинскими президентами никогда не были простыми. Вначале Петр Порошенко назначил олигарха, прославившегося организацией на собственные деньги националистических батальонов для войны в Донбассе, губернатором Днепропетровской области, а после с треском выгнал его, приватизировал "Приватбанк" и фактически выдавил миллиардера из Украины.

Позже пришел черед президента Зеленского, которого изначально называли марионеткой в руках Коломойского из-за того, что главный проект комика "Квартал-95" выходил на телеканале, принадлежавшего предпринимателю. Зеленский потратил немало сил и времени на то, чтобы убедить общественность, что с Коломойским его ничего не связывает, кроме прежней работы в шоу-бизнесе. Но ему почему-то никто не верит.

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