Пассажира, который в Шереметьево открыл аварийный люк самолета, не сняли с рейса

Установить личность пассажира-хулигана оперативно не удалось. Фото: стоп-кадр видео

Авиакомпания «Россия» проводит внутреннее расследование по инциденту, которое произошло минувшим утром в Шереметьеве. Как ранее сообщал сайт kp.ru, самолет, который должен был доставить российских туристов в Анталью, из-за технических неполадок не смог вылететь вовремя. На этот момент все пассажиры уже находились в закрытом салоне. По словам туристов, на борту не работал кондиционер, внутри стало очень душно. Один из пассажиров подошел к аварийному люку, дернул ручку и открыл его наружу. Сработал надувной спасательный трап. Из-за этого рейс пришлось задержать на четыре часа.

«ПОНАЧАЛУ ЕГО НЕ СДАЛИ»

Как стало известно «Комсомольской Правде», установить личность пассажира-хулигана оперативно не удалось. То есть, после инцидента никто не был задержан, в Москве с рейса никого не сняли. Это KP.ru подтвердили и в Управлении Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

- Известно, что это мужчина, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Судя по всему, он открыл люк и тут же сел на место. Пассажиры, которые могли видеть, кто это сделал, его по каким-то причинам не выдали. Видеокамер на борту самолета нет. Посмотреть на записи, кто это был, невозможно. Когда авиакомпания подала другой борт, пассажиров перевезли и самолет улетел в Анталью в том числе и с тем самым хулиганом на борту.

Известно, что сама авиакомпания проводит внутреннее расследование. Личность нарушителя спокойствия в итоге все-таки установили. Когда пассажир вернется из Турции домой, авиакомпания подаст на него иск в суд с требованием компенсировать финансовые потери из-за задержки рейса и замены судна.

«В МОЕЙ ПРАКТИКЕ БЫЛО ОКОЛО 10 ТАКИХ СЛУАЧЕВ»

- Случайное открытие аварийного люка во время стоянки на земле случается нечасто, но все-так бывает, - заявил KP.ru эксперт по авиационной безопасности, бывший командир воздушного судна Александр Романов. - За время работы пилотом могу вспомнить не меньше десятка таких случаев.

- Буйные пассажиры открывали?

- Нет. Лично я ни разу не видел, чтоб открывали пассажиры. Обычно это случайно делал кто-то из экипажа. У ручки, которая открывает запасной выход, есть несколько положений. В том числе такое, когда дверь пока еще закрыта не до конца. И тогда стоит потянуть ее и дверь открывается. Перед непосредственно вылетом все это сто раз проверят, но если самолет стоит, кто-то из бортпроводников может не доглядеть. Словом, во всех случаях, что я знаю, это была ошибка бортпроводников.

Напомним, ранее авиаэксперт Юрий Стыник объяснил kp.ru, что в полете открыть аварийный люк просто невозможно - из-за высокого давления снаружи. Так что на этот счет переживать не стоит.

НУЖНЫ ЛИ КАМЕРЫ НА БОРТУ?

Как мы теперь знаем, на борту двухэтажного «Боинга 747-400» (вмещает около 500 пассажиров) не было камер видеонаблюдения. Время от времени, когда происходит какой-нибудь резонансный инцидент с агрессивными пассажирами во время полетов, вновь поднимается вопрос - нужна ли в салоне система камер видеонаблюдения. Многие настаивают, что это будет нарушать личные свободы пассажиров. Мол, мало ли что происходит в полете - храпишь во сне или в носу ковыряешься, а кто-то тебя снимает…

- На самом деле на некоторых типах самолетов камеры все же есть, - говорит Романов. - Что касается повсеместной установки камер, мне чаще приходилось слышать недовольство со стороны членов экипажа, недели со стороны пассажиров. Мало кто из бортпроводников хотел бы, что бы в течение всего полета их работу снимали.

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