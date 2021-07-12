Нужно ли делать прививку, если переболел коронавирусом месяц назад

Смертность от коронавируса в нашей стране продолжает ставить антирекорды. Суточное количество погибших к утру воскресенья, 11 июля, составило 749 человек. Единственный надежный способ сохранить жизнь и здоровье в условиях эпидемии — вакцинация, не устают повторять ученые и врачи. «Комсомолка» продолжает публиковать ответы авторитетных медицинских специалистов на народные вопросы о прививках от ковида.

Я переболела ковидом месяц назад. Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать прививку?

Татьяна

Отвечает главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук, профессор Заур Шугушев:

- Советую сделать прививку от коронавирусной инфекции в любом случае. Реакция вашего организма на перенесенный ковид неизвестна, а формирование устойчивого иммунитета к вирусу может вызвать вопросы.

В случае с вакцинацией картина принципиально другая. В подавляющем большинстве случаев у людей формируется устойчивый иммунитет, который защищает от тяжелого течения болезни.

От редакции: действующие сегодня методические рекомендации Минздрава предусматривают, что после перенесенной болезни прививка делается через шесть месяцев. Но если факт COVID-19у пациента документально не зафиксирован (человек не вызывал врача, ПЦР-тест дал отрицательный результат и т. п.), то делать прививку нужно без учета шестимесячного срока. В любом случае каких-либо неблагоприятных последствий вакцинации вскоре после болезни не отмечается. Более того, в Европе и в США официально рекомендуется вакцинация всем переболевшим в течение двух-четырёх недель после выздоровления.

Я привилась «Спутником V» 17 июня, не было ни повышения температуры, ни недомогания. Читала, что если такие симптомы не появились, то прививка бесполезна и антитела в организме не вырабатываются. Так ли это? Если да, то как быть?

Мария

Отвечает профессор Заур Шугушев:

- На самом деле нет никакой связи между гриппоподобным состоянием, которое возникает после инъекции «Спутника V», и мощностью иммунного ответа на вакцину.

Симптомы, сходные с гриппом, наблюдаются из-за аденовируса, который содержится в вакцине. При этом аденовирус сам по себе не является той частью вакцины, которая отвечает за иммунитет. Этот вирус служит лишь «транспортным средством», доставляющим РНК-части вакцины (то есть активное действующее вещество прививки. - Ред.) к целевым клеткам организма.

Мне 34 года, три года назад у меня обнаружили недифференцированный артрит. Можно ли мне вакцинироваться и какой вакциной лучше? Лечащий врач-ревматолог никаких рекомендаций не дает.

Павел

Отвечает главный терапевт сети клиник «РЖД-Медицина», кандидат медицинских наук Сергей Черемушкин:

- Согласно официальным данным ваш диагноз не является противопоказанием к вакцинации. Вы можете привиться любой из доступных вакцин.

Важно: на момент вакцинации ваше состояние должно быть стабилизировано (без обострений).

Подскажите, можно ли мне вакцинироваться, если в крови обнаружены антитела IgM 15, а Ig-G не обнаружены?

Ирина

Отвечает профессор Заур Шугушев:

- Наличие иммуноглобулина М, то есть островоспалительного иммуноглобулина, говорит о том, что воспаление в организме происходит в настоящий момент. Если иммуноглобулин G – 0, то это свидетельствует о том, что иммунитет еще не выработался. Вероятнее всего, вы сейчас находитесь в острой фазе заболевания COVID-19.

От редакции: согласно методическим рекомендациям Минздрава вакцинация возможна через 2-4 недели после выздоровления в случае острых инфекционных заболеваний (COVID-19 относится к ним).

Хочу сделать прививку, но я гипертоник (давление всегда 165 на 100). Сдавала общий анализ крови 10 дней назад, повышены тромбоциты. Боюсь образования тромбов - можно ли делать прививку? 13 мая сдавала анализ крови, обнаружены антитела к коронавирусу (M 6 и G 29).

Лариса

Отвечает профессор-кардиолог Заур Шугушев:

- «Спутник V» не вызывает образования тромбов. Наоборот, сделанная инъекция «Спутника» будет препятствовать возникновению тромбов при заболевании коронавирусной инфекцией.

Никаких противопоказаний ввиду повышенного артериального давления или уровня тромбоцитов не существует.

Подскажите, пожалуйста, можно ли делать прививку и какую при системной красной волчанке? Или лучше воздержаться?

Игорь

Отвечает Сергей Черемушкин:

- Воздерживаться от вакцинации в данном случае не нужно, красная волчанка не входит в список противопоказаний.

Важно: на момент вакцинации ваше состояние должно быть стабилизировано (без обострений).

У меня аденома надпочечника, которая понемногу увеличивается. После перенесенного ковида на УЗИ обнаружили новообразование неизвестного происхождения в левой почке. Мне 52 года. Можно ли мне привиться или подождать?

С уважением, Рита

Отвечает главный уролог сети клиник «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Федор Севрюков:

- Вам обязательно нужно вакцинироваться. Аденома надпочечника не является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Сначала сделайте прививку, затем пройдите дообследование. Основное рекомендуемое обследование в данной ситуации: МРТ забрюшинного пространства (аппарат 3 Тесла) с контрастом.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, присылайте их по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru c пометкой «Ковид-вопросы».

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