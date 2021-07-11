Сенатор от Крыма Сергей Цеков ответил на планы Киева депортировать с полуострова поехавших туда россиян

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Украинский вице-премьер Алексей Резников заявил о том, что после того, как Киев «вернет Крым» в состав Украины, с территории полуострова будет выслано в Россию около полумиллиона граждан, которые "незаконно приехали" на данные территории начиная с 2014-го года. На подобные «планы» официальных властей Незалежной с возмущением и иронией отреагировали и на самом полуострове, и в обеих палатах российского парламента.

«Комсомолка» обратилась за комментариями к сенатору от Крыма Сергею Цекову.

- Сергей Павлович, вы назвали заявление вице-премьера Украины Резникова "примитивной выдумкой". Но в Киеве опираются на конкретные выкладки миграционных процессов?

- В Киеве исходят из того, что с марта 2014 года и по сегодняшний день в Крым приехало около полумиллиона россиян. Но на самом деле людей приехало из «континентальной» России, по разным данным, от 200 до 250 тысяч человек. При том около 100 тысяч приехало в Крым с территории Украины!

- Прибыли на ПМЖ?

- Некоторые приехали на работу. Некоторые - получить российское гражданство или вид на жительство Российской Федерации. Возвращаются на полуостров бывшие жители Крыма. Те, кто будучи гражданами Украины, жили тут до марта 2014-го года, ну а потом по тем или иным причинам покинули его. Приезжают в Крым украинцы, у которых здесь та или иная собственность — от квартир и домов до более серьезной недвижимости. То есть, если в процентах оценивать число граждан Украины, которые приехали за эти годы на полуостров - их всего в два-два с половиной раза меньше, чем граждан России. То есть сочетание примерно один к двум. Но в Киеве об этом не хотят говорить. Им это просто невыгодно.

- Киеву эти цифры не слишком удобны?

- Конечно, они же не могут признать, что из Украины бегут в Россию! Да тем более, если бегут в Крым. И не могут официальные украинские власти признать, что никаких преследований по религиозным, национальным или иным мотивам здесь не происходит.

- Ну они то в ООН твердят об обратном!

- Конечно, твердят. Но те люди, которые реально приезжают и знакомятся с ситуацией в Крыму — они понимают, что может кто угодно туда приехать, и никто его не будет преследовать. По национальному признаку — уж точно!

- Когда Киев в ООН заявляет, что в Крыму преследуются национальные меньшинства, они всегда имеют в виду крымских татар, или кого-то еще?

- Так они же реальных фактов представить не могут. Просто потому что нет таких фактов! И при том устраивают постоянные истерики по поводу приезда в Крым различных представителей из Европы. Особенно из Евросоюза — и сотрясают воздух внесением этих людей в какие-то свои украинские "санкционные списки". И угрожают приезжим тем, что они исполнить не могут.

- Эти истерики от бессилия?

- Они понимают, что приехав в Крым, политики из Европы увидят, как там на самом деле идет жизнь. Иностранцы могут пообщаться с обычными людьми. И увидеть, что жизнь у людей развивается нормально. Кстати, и белорусы приезжают, и из Казахстана граждане — и остаются здесь жить.

- Люди, приехавшие в Крым после 2014-го, могут испугаться таких угроз из Киева?

- Ну крымчане-то по поду этих «угроз» особо не волнуются! Почему? Да потому, что понимают, что никакого возврата Крыма из состава России в состав Украины просто не может быть. Ни дипломатическими, ни, тем более, военными методами.

- Почему?

- Потому, что военные методы плохо закончатся для Украины. Они еще ряд территорий могут потерять. И они это прекрасно понимают. Для чего это говорится? Ну например, тому же Резникову надо демонстрировать, что он неслучайно занимает место вице-премьера "по оккупированным территориям". Что он там «предметно работает». И говорит то, что сладко слышится украинским нацикам — не вполне адекватным людям. Которые мечтают, что Крым когда-то вернется в состав Украины. А что ему остается, кроме как работать на заданную повестку? Будь он настоящим государственником и исходил из реальной ситуации — то более-менее реально оценивал бы ситуацию с Крымом.

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