Почему экс-участницы "ВИА Гры" до сих пор скрывают правду о работе с Меладзе: "Красивая картинка, за которой много боли"

Композитор и продюсер Константин Меладзе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Даже спустя много лет после распада "золотого состава ВИА Гры" интерес к самой сексуальной группе "нулевых" по-прежнему не спадает. И не зря: похоже, в шкафу у коллектива столько скелетов, что хватило бы на добрую половину шоу-бизнеса. После громкого интервью Ани Лорак, намекнувшей на домогательства Константина Меладзе, сразу две артистки заявили о харассменте со стороны продюсера. Так, украинскую певицу Олю Полякову отец-основатель "ВИА Гры" усадил на колени прямо на кастинге (ей в тот момент было 17-18 лет), а экс-солистку Татьяну Найник выгнал из группы, когда та дала отпор.

Группа "ВИАгра" в 2004 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сам Константин Меладзе который месяц отмалчивается. Отдуваться за него пришлось брату Валерию, который в интервью Ксении Собчак опроверг все приставания и обвинил певиц в грязном пиаре (вот только эксперты по лжи его словам не поверили). Примечательно, что на эту тему Собчак спросила и его жену Альбину Джанабаеву, но она не захотела защитить родственника от скандальных откровений коллег по сцене. "Я не готова делать заявления и рассказывать, как все было в "ВИА Гре". Но я знаю Константина совсем с другой стороны", - осторожно высказалась экс-солистка.

А на днях в программе "Судьба человека" свою версию событий представила бывшая жена Валерия Меладзе. Оказалось, экс-супруга не исключает харассмента и даже поддерживает Лорак. А вот к участницам "ВИА Гры", ради которых братья Меладзе бросили семьи с детьми (певец ушел к Джанабаевой, его брат-продюсер - к Вере Брежневой), у нее особое отношение: мол, виноваты сами.

- Я своими глазами видела, как к Константину Шотаевичу приставала одна из его артисток, - рассказала Ирина Меладзе. - Начало нулевых, съемка в Киеве. На ней присутствовали Костя и одна дама, которая вела себя самым неприличным образом на глазах у всех. На второй день съемок я взяла с собой Яну (жену Константина Меладзе. - Ред.), и эту девицу пришлось поставить на место. Но потом она заявилась к нему домой с криками: "Костя, открой! Я знаю, что ты дома!". Иногда женщины бывают злом. То, что вытворяли эти артистки, было войной без правил. Они сметали жен и детей, которые появлялись на их пути.

2011 год. В составе "ВИАгры": Надежда Грановская, Альбина Джанабаева и Ева Бушмина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Имя коварной обольстительницы экс-супруга певца назвать отказалась, но отметила, что та и по сей день крутится в шоу-бизнесе и уже имеет статус многодетной мамы. Под это описание, как обсуждают в соцсетях, подходят лишь три артистки: Надежда Грановская, Анна Седокова и Альбина Джанабаева. Последняя домогаться продюсера точно не могла, ведь она к тому моменту уже тайно жила с его братом Валерием и даже родила ему первого ребенка. Таким образом, под подозрением оказалась Анна Седокова...

2014 год. Участницы группы "ВИАгра" Эрика Герцег, Настя Кожевникова и Миша Романова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако, певица на подобные предположения отреагировала бурно.

- Я бы попросила Ирину все же назвать имя девушки, так как, надеюсь, нехотя, она все же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье, - возмутилась Седокова. - Я ушла из этой группы очень давно. Не называла их имена, не раздавала интервью. Спустя 17 лет я озвучила правду в моей книге. Смогла ли я написать в ней абсолютно всю правду? Наверное, нет. Мне очень долго было сложно все это пережить, думаю другим женщинам было сложнее. У группы "ВИА Гра" было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло...

Анна Седокова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Этот текст, как призналась звезда, она писала и правила целые сутки. И сообщать какие-либо подробности не намерена.

- Нам это не интересно, - категорично ответил "КП" помощник артистки. - Мы никогда не давали интервью о группе и не собираемся. Эта история давно закрыта. Этот комментарий призван предотвратить слухи, которые нас коснулись. Обсуждать тему "ВИА Гры" и Меладзе мы больше не будем.

ЗВОНОК "ЧЕРНЕНЬКОЙ ИЗ ВИА ГРЫ"

Надежда Грановская, которая пела в группе с первых дней и в "нулевых" была ее самой горячей участницей, также, как и Седокова с Джанабаевой, воспитывает троих детей. Она - настоящий ветеран "ВИА Гры": трижды (!) приходила и уходила из коллектива, и точно знает, что на самом деле связывало продюсера с солистками.

"Комсомолка" дозвонилась звезде, но расставить все точки над "i" она тоже не захотела.

- Если вы по поводу Меладзе, нет-нет, я ничего не комментирую и не хочу об этом говорить, - поспешила завершить разговор Грановская.

Надежда Грановская Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Украинская поп-дива пообещала громкое разоблачение

Оля Полякова, которую Валерий Меладзе в интервью Собчак обозвал фриком, выступила с ответным словом оскандалившимся братьям.

- У вас с братом принято отмалчиваться и тихо делать денежку, - обличительно заявила артистка. - Вместо того, чтобы раскаяться и извиниться, братья Меладзе выбрали унижать женщин. Сильно подгорело в вашей тусовочке после слов Каролины (Ани Лорак. - Ред.)? Думаю, сильно, если так на нее надавили, по сути, затравили, и бедняжка отказалась от своих слов. Еще и виноватой осталась, хотя там все понятно. Очень благородно. Знаете, что? Теперь я готова рассказать больше и с подробностями о методах работы Константина Меладзе. И сделаю это в скором времени.