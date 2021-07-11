Трамп не намерен раскрывать свои планы насчет следующих президентских выборов в США Фото: REUTERS

Бывший американский президент, республиканец Дональд Трамп заявил, что пока не планирует раскрыть свои планы по поводу участия в выборах президента США в 2024 году.

По его словам, он уже принял решение, однако анонсировать его публично не готов "из-за сложностей, которые могут возникнуть с финансированием кампании".

- Да, я принял решение, это совершенно точно, <...> Но я не могу пока объявить его из-за сложностей, которые могут возникнуть с финансированием кампании, - сказала экс-президент Америки, слова которого приводит ТАСС.

В феврале Трамп допускал, что будущем он может снова принять участие в гонке за пост главы государства. Он также выразил уверенность, что в борьбе за Белый дом победу одержит кандидат от республиканцев.

Ранее сайт kp.ru писал, что 46-м президентом Соединенных штатов стал демократ Джо Байден. 20 января 2020 года состоялась его торжественная церемония инаугурации, где он принес присягу вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис.