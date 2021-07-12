На Кубе, похоже, Майдан

Кубинцы вышли на улицы, недовольные ограничениями карантина. Фото: REUTERS

На Кубе беспорядки. Американские СМИ передают, что народ вышел на улицы и требует свободы. Люди кричат, что они «умирают от голода», и «долой диктатуру». Выставлены видео, как переворачивают полицейскую машину. Это делает молодежь.

Куба действительно на грани жизни и смерти. Страна, которую душат санкциями десятки лет, и которая выживает туризмом, с начала 2020-го осталась без отдыхающих. Канада, откуда шел основной поток, запретила полеты почти на весь год. Так же поступили и многие страны Европы. Это фактически был смертный приговор Кубе…

Я много раз там была и полюбила народ этой страны — умный, образованный, скромный, жизнерадостный, открытый, гордый. Помню, как однажды нас, туристов, привезли на маленький рынок — там местные продавали свои поделки из кокосов, дерева, металла. И как-то так получилось, что встали мы толпой напротив кубинцев-продавцов, и стоим, молчим, разглядываем… Меня поразило, что они не бросились к нам, не стали расхваливать, навязывать, как это делают, например, в Торонто, не стали лебезить, а просто смотрели и молчали. Купите — хорошо, нет так нет… А ведь каждый из нас для них был богачом.

И еще кубинцы благодарны. Туристы из Канады вовсю им возили гуманитарную помощь — ненужные вещи в хорошем состоянии. Много волокли, чемоданами, как мулы. Так вот, получив какую-нибудь кофточку, кубинцы тебе под дверь благодарственные письма суют, кузнечиков из пальмовых листьев твоему ребенку крутят, лежак тащат, завидев тебя издалека.

Некоторые помнят русский язык.

- Вы не в обиде на русских, что мы вас бросили в 90-е? - спросила я как-то экскурсовода.

- Нет. Нам было очень трудно, все наши предприятия были связаны с поставками из СССР. Но зато мы научились жить, ни у кого ничего не прося, - ответила девушка.

Куба держалась. Руку Обамы с плеча скидывала. Трамп за свое недолгое правление успел еще на нее санкций навесить. И ЛГБТ-толерантность ей попытались привить, но не получилось.

И вот — майдан. Ведь голод — не тетка. Ситуацию обострило то, что люди из-за ковида должны сидеть по домам. А смартфонов, игровых приставок нет, множества каналов телевидения нет, общение было единственным развлечением кубинцев. Так еще исчезли куда-то ром и пиво. А эти напитки все-таки как-то скрашивали жизнь «взаперти». Говорит, что молодежь недовольна ковидными ограничениями и еще хотят джинсов и жвачек, развлечений...

Правительство призвало коммунистов выйти на улицы. «Защитим революцию», - призвал президент. И добавил, что верные партии люди готовы на все. Боюсь, как бы тех коммунистов не убили, как это было в Румынии… Страшно вообще представить что будет с Кубой, если переворот удастся. Люди познают все ужасы становления капитализма — как мы в 90-е.

Протестующие против жестких мер локдауна в Гаване. Фото: REUTERS

Да, я знаю, что в последние несколько месяцев на Кубе мошенничали. Тех немногих туристов, что туда приезжали, селили в отели, запирали и объявляли ковидными больными. И трясли деньги с их страховых компаний. Эти суммы — большие по кубинским меркам.

Но впервые я не осуждаю жульничество, хотя сочувствую туристам. На Кубе голодают. Они мошенничают не на пирожные, на хлеб. И раньше так никогда не делали.

Мне кажется, что Россия могла бы помочь. Ну хоть чем-то подсобить, чтобы Кубу не подгребли под себя Штаты.

Знаю, что многие сделают скучную мину: опять мы должны кому-то помогать.

Да, должны. Если мы империя, цивилизация.

А если мы просто страна, как Бельгия, или Лихтенштейн, то не должны.

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