Башмету с Мироновым вручили двести килограммов Чайковского на двоих. Фото: Павел Попов

Музыку Петра Ильича Чайковского все артисты одновременно и любят и ненавидят, - так сказал Николай Цискаридзе, когда его в очередной раз спросили, как он относится к творчеству русского композитора.

Что касается простого зрителя, то он Чайковского безоговорочно любит.

- Обожаю фестиваль Чайковского, - откровенничала продавщица куриных сосисок в Клину. - Сосисочки расходятся не хуже мороженого. А на концерт Федосеева так и вообще обещали тысячу шестьсот человек зрителей!

И доллары зеленые в глазах.

Как вы уже, наверное, поняли, в Клину с 1 июля 2021 по вчерашнее воскресенье, 11 июля, проходил международный фестиваль Чайковского. Много лет назад здесь, подальше от Москвы, в неудобном месте Петр Ильич Чайковский снял дачку с тем расчетом, чтобы к нему не хаживали разные гости. Когда Петр Ильич умер, брат Модест сделал из дачи музей-заповедник типа Мелихово и Ясной поляны.

В Клину завершился "невероятный" фестиваль Чайковского. Фото: Павел Попов

Впрочем, я вам наврал. Это Ясную поляну и Мелихово сделали по образцу заповедника Чайковского. Потому что именно музей в Клину стал первым таким музеем-заповедником в стране, а остальные сооружали по его образу и подобию.

На улице благодать. Несмотря на жару ходят пожилые дамы в турнюрах и пожилые джентльмены в костюме графа Дракулы. (Старички занимаются в местном кружке и украшают собой мероприятия). Стоит тантамареска "я привился". В дырочку вместо коронавируса надо совать свое лицо. Можно сфотографироваться рядом с памятником Чайковскому на лавочке. Правда, на лавочке сидеть неудобно, там из-под сиденья играет музыка так, что усест вибрирует.

Но вообще фестиваль - это уникальная возможность свободно заселфиться со знаменитостями. Они свободно ходят по заповеднику, причем, в домашнем. Цискаридзе - в белых джинсах и булавочкой от сглаза. Юрий Башмет - в красной кепочке. Актер Евгений Миронов - в таких джинсовых шортах, как будто только что грядки копал. А чтец Юлиан Макаров забыл дома ботинки и понесся в "Терволину" за новыми.

При мне одна девочка лет шести дарила цветы проходящей мимо рыжеволосой Анне Большовой.

- Девочка, спасибо, оставь себе, у меня много цветочков, - растрогалась Анна.

- Нет, возьмите, мне мама сказала вам подарить, - честно отвечала девочка.

Владимир Федосеев. Фото: Павел Попов

Видел я и дирижера Федосеева, был поражен в душу. Владимиру Ивановичу на будущий год исполнится девяносто лет, говорил он так тихо и благостно, что я ничего не услышал. Но как дирижировал! На концерте 10 июля полтора часа простоял и махал руками, как птица. Казалось, если понадобится - взлетит.

Юрий Башмет. Фото: Павел Попов

Как и в прошлом году, день открытия фестиваля ознаменовался посадкой деревьев. Год назад яблони сажали Юрий Башмет и Игорь Бутман с новой подругой из Челябинска.

На этот раз Юрий Башмет трудился в паре с Николаем Цискаридзе. Бесстрашный Николай активно орудовал лопатой, не боясь запачкать белые штаны и параллельно рассказывал байку про Чайковского и арфу. А поклонницы, окружив артиста плотным кольцом, фотографировали во всех ракурсах и визжали по-поросячьи: "Виииии, Коленька".

Юрий Башмет и Николай Цискаридзе. Фото: Павел Попов

Кстати, куда делись посаженные в прошлом году деревья? Ничего на полянке не нашел, как ни искал.

На этот раз Юрий Башмет трудился в паре с Николаем Цискаридзе. Бесстрашный Николай активно орудовал лопатой, не боясь запачкать белые штаны и параллельно рассказывал байку про Чайковского и арфу. Фото: Павел Попов

Байка про Чайковского и арфу

Между прочим, Петр Ильич очень любил арфу. В его балетных партитурах очень много арф. Однажды, во время репетиции "Спящей красавицы", арфистки, которые сидели на сцене, поинтересовались у маэстро раздраженно: а нам долго ждать-то еще?

Петр Ильич оскорбился на такое высказывание и сказал: ну и не ждите, идите отсюда.

Музыкантши ушли, а Чайковский заменил арфу на рояль.

К чему Николай Цискаридзе рассказал эту историю - я не знаю. Наверное, к тому, что у маэстро никогда не нужно спрашивать "долго ли еще нам ждать".

А что касается арфистки - то ей было очень непросто. По жаре инструменты быстро расстраивались, и бедной женщине приходилось подкручивать свою арфу прямо во время концерта, как будто это не арфа, а какая-нибудь африканская кора. Фото: Павел Попов

А что касается арфистки - то ей было очень непросто. По жаре инструменты быстро расстраивались, и бедной женщине приходилось подкручивать свою арфу прямо во время концерта, как будто это не арфа, а какая-нибудь африканская кора.

Понятно, что опенэйр - не самый комфортный для музыкантов формат мероприятий. Но зато зритель был очень доволен. Причем, особенный эффект произвело завершение фестиваля. 11 июля на сцене снова выступил Евгений Миронов с "Гамлетом" этот спектакль я видел уже трижды: в Сочи, в Москве, в Ярославле и могу с уверенностью сказать: в Клину Миронов показал лучшего "Гамлета". Он не просто стоял у микрофона, как делал это на первых показах, а вихрем носился по сцене, преображаясь то в принца Датского, то в Полония, то в Офелию и Гертруду. Да-да, особенность спектакля в том, что артист играет всех сразу, в том числе, королеву Гертруду и Офелию!

Евгений Миронов и Юрий Башмет. Фото: Павел Попов

Зал совершенно справедливо устроил овации стоя. Мне даже в какой-то момент захотелось написать в фейсбуке "великий Миронов", но я удержался. А Юрий Башмет - не удержался. На радостях схватил Миронова за руку и так и стоял, с ним, ужасно счастливый, не отпуская руки. И это было трогательно и мило.

- Это невероятный фестиваль , - сказал Юрий Абрамович.

Слово "невероятный", вообще-то, любимое слово Башмета. Его ввели в обиход музыканты "круга Рихтера" в семидесятые годы. Они говорили "невероятный музыкант", "невероятное платье", "невероятно вкусное шампанское".

Но в данном случае "невероятно" было употреблен невероятно точно. По-другому ведь и не скажешь.

Кстати

До начала концерта Башмету на двоих с Мироновым подарили двести килограммов писем и сочинений Чайковского в 12 томах. Причем, директор музея-заповедника сказал, что по идее, томов должно быть 120. Стало быть, у Чайковского две тонны написанного!

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