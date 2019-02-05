Пожар в доме дочери Юрия Башмета уничтожил незастрахованные музыкальные инструменты и редкие ноты

Дирижер Юрий Башмет до сих пор не может прийти в себя после пожара, который вспыхнул в доме его дочери, пианистки Ксении Башмет. В огне погибли 8 жильцов, к счастью, никто из его близких не пострадал. Маэстро не нашел сил, чтобы выступить на пресс-конференции, посвященной XII Зимнему международному фестивалю искусств, который должен пройти в Сочи. Башмет приехал, но тут же вернулся домой из-за поднявшегося давления. На вопросы пришлось отвечать директору Русского концертного агентства Дмитрию Гринченко.

- Квартира Ксении Башмет полностью сгорела. Ксения уже давала показания, она ничего не скрывает, но пока причину возгорания не определили, - отметил Гринченко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689826" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

По словам директора, жилье и инструменты не были застрахованы. Где будет жить Ксения, пока неизвестно. Но дочь альтиста очень переживала по поводу сгоревших нот:

- Огонь уничтожил редкие ноты концерта лезгинского композитора Готфрида Гасанова, который Ксения должна была исполнять в Сочи, - пояснил Гринченко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690180" frameborder="0"></iframe> Глава русского концертного агентства рассказал подробности пожара в квартире дочери Башмета.Евгения КОРОБКОВА

Но в Сочи концерт Ксении Башмет все-таки состоится. Прибудет туда и внук Башмета, 12-летний Грант. Не для выступлений, а чтобы репетировать на скрипке под присмотром взрослых. Отметим, что в момент пожара Грант посылал сообщения о пожаре, выражая эмоции словами, запрещенными Роскомнадзором для печати, поэтому приводим выдержку:

«... Бегу к бабушке, комната горит, все полыхает. Взорвалась комната, хорошо не моя. Все в дыму... Дай бог, чтобы скрипка сгорела, б...».

Юрий Башмет, его внук, музыкант Грант Башмет и дочь Ксения (справа налево) во время концерта в музыкальном театре "Геликон-опера". Фото Станислав Красильников/ТАСС

Инструмент действительно сгорел. Но это не избавит юного музыканта от занятий.

- У Гранта есть и другие скрипки, на которых можно репетировать, - пояснил Дмитрий Гринченко.

Кстати, несколько дней назад во время празднования 66-летия сам маэстро Башмет признался, что в детстве с тоской пилил упражнения на альте, пока его сверстники играли в футбол.

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