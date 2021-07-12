Юлия Бордовских впервые рассказала о тяжелой болезни дочери: "Прошла круги ада"

Юлия Бордовских впервые рассказала о тяжелой болезни дочери Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юлия Бордовских много лет назад уехала в Майами. Вместе с ней отправились и дети. Телеведущая в 1999году родила дочь Марусю от первого брака с банкиром Иваном Броновым. Сын Федор появился на свет от Александра Кравцова в 2008-м. В Америке Юля столкнулась с серьезными проблемами - ее дети тяжело заболели.

Юлия Бордовских называет годы жизни в США настоящим ужасом. Сначала дочь Маруся тяжело заболела - девочка довела себя до анорексии и год лежала в спецклинике. А потом сын Федор грозился свести счеты с жизнью. "С обоими детьми прошла круги ада. Дочь год провела в клинике. Я упустила этот момент - она перестала есть. Я и плакала, и кричала", - поведала Бордовский.

Кошмар с дочерью происходил на фоне нестабильного состояния сына. "Ему диагностировали синдром дефицита внимания, а я в это не верила. Он так импульсивно себя вел, что мы закрыли балконы на ключ. Он говорил, что выпрыгнет", - призналась телеведущая в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Дочь Юлии прошла терапию, благодаря которой смогла вернуться к нормальной жизни. "Дочь очень была привязана ко мне, а я работала. Она росла без отца и хотела обратить на себя внимание. При том, что я всегда была с ней", - сокрушается Бордовских.

Когда дети встали на ноги, сама теледива пережила непростой период. В 2019 году Бордовских развелась с Алексеем Кравцовым. Супруги прожили вместе 12 лет и производили впечатление образцовой семьи. Однако идиллия была призрачной.