«Ждите новой волны деруссификации!»: В Молдавии окончательно победил Запад

В Молдавии случился большой политический разворот. 11 июля на досрочных выборах в парламент, большинство голосов — 52,7% получила партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Молдавии случился большой политический разворот. 11 июля на досрочных выборах в парламент, большинство голосов — 52,7% получила партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду. Это значит, что теперь Молдавией будет управлять партия, у которой в программе 2 направления: интеграция в Евросоюз и стратегическое партнерство с США и Румынией.

За центристский «Блок коммунистов и социалистов» бывшего президента Додона, выступающий за равные отношения с Западом и Россией, проголосовало лишь 27,2% граждан Молдавии. Вдвое меньше, чем за радикальных западников.

Получается, теперь Россия окончательно потеряла Молдавию? Как так получилось и что будет дальше – об этом «КП» спросила политолога Иван Скорикова:

- Все было предсказуемо. Молдавия выбрала «путь суицида», самоликвидации. Можно, кстати, восторгаться работой англосаксов на этих выборах, в частности, американского посла Дерека Хогана. В последний месяц, он просто не вылезал из офисов Центризбиркома и партий Молдавии. И выполнил свою задачу.

- Но на одного посла США не спишешь такие крутые перемены в настроениях людей. Предыдущий президент Додон часто ездил в Москву, считался даже почти пророссийским. Люди же его выбирали. А теперь — и в президенты выбрали проевропейца, и в парламент. Почему молдаване резко стали «западниками»?

- Три причины. Первая: политическая активность молдавской диаспоры на Западе. И по-прежнему недостаточная активность России. Вторая причина таких итогов выборов - слабая явка в Приднестровье и вообще недоверие к молдавским выборам. Третья причина – успешно отработали политтехнологи — западники. Их партии - «спойлеры» играли против условно-пророссийского блока, отняв у него несколько процентов. Этого было достаточно, чтобы западники получили в парламенте большинство…

- Что нам теперь ждать от Молдавии?

- Да, прозападники получили в парламенте большинство, но не конституционное.

- То есть, быстрый уход Молдавии в Румынию пока откладывается?

- Да. Пока ни законы о румынизации, ни референдум о присоединении к Румынии они назначить не могут. Но начнется вторая волна дерусификации и превращение Молдовы в мини-Украину. Будут действовать быстро и жестко. И нужно ждать уже осенью провокаций в Приднестровье. А это – один из фронтов геополитической войны, где Россия может столкнуться с условным Западом. Еще не позавидовать Додону, ему могут попытаться устроить судьбу Медведчука — начать против него уголовные преследования.