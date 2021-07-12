Останки соратника Наполеона полетят в Париж

Гюден был ранен и скончался во время Смоленского сражения 19 августа 1812 года. Фото: Институт археологии РАН

Завтра, 13 июля, в Центре Бизнес-Авиации (Внуково-3) пройдет уникальное событие: церемония репатриации останков генерала Шарля Этьена Гюдена. Кости участника и организатора многочисленных революционных и наполеоновских войн в Европе отправят домой, в Париж, откуда генерал 209 лет назад повел войско на Россию.

В мероприятии обещал принять участие чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви и представители Фонда развития русско-французских исторических инициатив и Российской академии наук.

Гюден был ранен (ему оторвало ядром левую ногу) и скончался во время Смоленского сражения 19 августа 1812 года. Останки генерала тогда были с почестями погребены в Смоленске, а его забальзамированное сердце было доставлено с отступающими войсками во Францию. Сердце захоронили на парижском кладбище Пер-Лашез, на восточной стене Парижской Триумфальной арки выбили его имя, назвали улицу...

Поиском захоронения занялись несколько лет назад.Их обретение также полно трагизма: во время российско-французской археологической экспедиции "Смоленск-1812" в 2019 году останки генерала обнаружили в Лопатинском саду, на месте, где в 1812 году находился Королевский бастион, а в советские годы по выходным гремела танцплощадка.

Генерала довольно быстро опознали (у скелета не было левой берцовой кости), а генетическая экспертиза установила, что обнаруженные останки имеют сходство с генами потомка - Альберика Д'Орлеана.

Альберик Д'Орлеан, который счастливо женат на россиянке, ранее заявил СМИ, что история его рода прочно переплетена с нашей страной. Одни его предки бежали в Россию во время Великой французской революции, другие воевали против русских в Крыму, прадеда убили фашисты в концлагере вместе с советскими военнопленными.

Прах Гюдена планируют перезахоронить в парижском Доме Инвалидов (рядом с усыпальницей Наполеона).

Повезло Гюдену с потомками, которые нашли его прах и забрали домой. Не повезло лишь 300 тысячам французам, которых он вел завоевывать Москву. Убитые шрапнелью и холодом они до сих пор лежат по обочинам дорог и в подвалах сожженных деревенских домов.

Их обретение также полно трагизма: во время российско-французской археологической экспедиции "Смоленск-1812" в 2019 году останки генерала обнаружили в Лопатинском саду, на месте, где в 1812 году находился Королевский бастион, а в советские годы по выходным гремела танцплощадка.