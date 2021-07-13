Козыри пенсионных карт: Как сэкономить, пользуясь «пластиком»

Деньги, которые лежат дома, бессмысленны. Они обесцениваются со скоростью инфляции. А если оставить деньги на счете, на них будет начисляться процент на остаток Фото: Shutterstock

По данным Пенсионного фонда России, больше 70% пенсионеров получают выплаты от государства на банковские карты. И только треть – через почту и другие доставочные организации. Рассказываем, как можно сэкономить и дополнительно заработать с помощью банковской карты.

1. Платите картой, а не наличными

Была раньше такая примета из психологии. Если платишь наличными, то меньше тратишь. Мол, вытаскивая монеты и купюры из кошелька, с ними тяжелее расставаться. И расходы уменьшаются на 20%. Правда, есть несколько нюансов. Исследование проводилось на Западе в 80-е годы, карты были кредитными и ими только начинали массово пользоваться. Сейчас ситуация немного другая.

Во-первых, расплачиваться картой стало гораздо привычнее. Терминалы по приему безналичных есть почти в каждом магазине. И все понимают, что это те же самые деньги, просто электронные. Во-вторых, российские пенсионеры, живущие в режиме строжайшей экономии, вряд ли станут тратить больше, даже расплачиваясь картой. И, в-третьих, расплачиваясь картой, можно получить дополнительную выгоду – например, в виде кэшбэка.

2. Забудьте дорогу к банкомату

Я еще помню те времена, когда в нашей редакции в день аванса и получки выстраивались очереди к банкомату. Сотрудники спешили снять наличные и обнулить банковский счет. Сейчас такого нет. Многие привыкли пользоваться картой, а наличные используют только в крайних случаях.

Деньги, которые лежат дома, бессмысленны. Они обесцениваются со скоростью инфляции. Плюс, их могут украсть. Профессиональный вор, проникший в помещение, легко находит любые, даже самые неочевидные, на ваш взгляд, тайники.

А если оставить деньги на счете, на них будет начисляться процент на остаток. Обычно это доход, равный инфляции. Кроме того, деньги в банке защищены системой страхования вкладов. Даже если банк обанкротится или потеряет лицензию, государство вернет до 1,4 миллиона рублей. И не важно, где лежали эти деньги – на срочном вкладе или на счете карты.

3. Используйте дисконтные карты

Как правило, мы ходим в одни и те же магазины. Например, за продуктами. И не важно, в крупном городе вы живете, где большой выбор, или в маленьком городке или поселке, где особого выбора нет. Но если уж выбрали конкретный магазин, стоит обзавестись его скидочной (или как еще называют – дисконтной) картой.

По ней даже 1% экономии будет не лишним. Плюс копятся бонусы. А бывает, что большие скидки во время распродаж распространяются только на владельцев дисконтных карт. Тратить время на оформление карты сейчас не нужно. Кассир выдает пластик и инструкцию, а зарегистрировать его можно в спокойной обстановке дома – через официальный сайт магазина или мобильное приложение. Если боитесь ошибиться, можете попросить детей или внуков все корректно заполнить.

4. Платите «коммуналку" без комиссии

Это еще один плюс банковской карты. Если оплачивать квитанции в отделениях банков, за это обычно берут комиссию – 2 – 3%. При средней сумме платежки в три тысячи рублей в месяц, за год переплата банку составит 700 – 1 000 рублей. Чтобы этого избежать, коммуналку лучше оплачивать в мобильном приложении. Для обычных клиентов этот сервис стоит 0,5 – 1% от суммы. А для пенсионеров многие крупные банки обнуляют комиссии.

5. Пользуйтесь выгодами карты «Мир»

С середины года все пенсии перечисляются только на карты национальной платежной системы «Мир». Государство это сделало специально, чтобы защитить деньги самых незащищенных слоев населения. Ведь в случае отключения России от западных платежных систем VISA или MasterCard, транзакции по таким картам могут быть заморожены.

По карте «Мир» можно получать выгоду от десятков различных акций. Это кэшбэк на продукты питания, одежду и обувь, бытовую технику, скидки на проезд в общественном транспорте и многое другое. Чтобы посмотреть актуальные акции в своем регионе, нужно зайти на сайт privetmir.ru и зарегистрировать свою карту. Кэшбэк по некоторым категориям товаров у партнеров программы достигает 20%. Но акции как правило временные. Их надо ловить.

6. Выбирайте карту под себя

При этом выбор у пенсионеров остался. Помимо акций самой платежной системы и скидок в магазинах-партнерах, есть условия, которые предлагают конкретные банки. «Мир» - это платежная система, а не конкретный банк. Карты этой системы выпускают полторы сотни российских банков, включая все крупные.

К примеру, по одним картам можно получать кэшбэк в 3% при покупках в аптеках и на АЗС, по другим – дополнительную скидку в крупных сетях продуктовых магазинов, в третьих - процент на остаток до 5 – 6% годовых, по четвертым – выгодные условия по вкладам или также льготные условия по кредитам, а в-пятых - все и сразу. Выбор большой. Если изучить предложения банков, можно найти финансовый продукт, который будет приносить наибольшую выгоду именно вам.

Для этого стоит завести табличку расходов, посмотреть, на что у вас уходит больше всего денег и какая скидка от банка будет наиболее эффективной. При этом перевести пенсию в другой банк сейчас проще простого. Как правило, все документы можно оформить в банковском отделении. Даже не нужно ходить в МФЦ или ПФР.

7. Рассрочка вместо кредита

Пользоваться кредитами на пенсии довольно опасно. Особенно, если речь идет о неработающих пенсионерах, которые не могут повысить свой доход. Этот принцип знают все. Но не все следуют ему в жизни. Многие банки специально для клиентов предлагают льготные кредиты. Ставка по ним чуть ниже рыночной. Но брать их стоит только в случае крайней необходимости. При небольшой пенсии кредитное бремя может стать лишним грузом.

Как вариант – пользуйтесь рассрочкой. Это беспроцентный аналог кредита. Срок обычно меньше, но никаких переплат в будущем. Более того, ей можно пользоваться даже тогда, когда вся сумма на покупку у вас есть. Рассрочка удобна тем, что можно не тратить собственные средства и весь период рассрочки получать на них процент на остаток. Главное – внимательно читать все условий договора, чтобы избежать подводных камней, побочных последствий мелкого шрифта и неприятных сюрпризов в будущем.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Пять способов обезопасить «карточные» деньги

- Запомните PIN-код от карты. Никому его не сообщайте.

- Запомните кодовое слово. Его иногда просят назвать при звонке в колл-центр. Никому это слово тоже не говорите.

- Если потеряли карту, сразу же заблокируйте ее. Это можно сделать через мобильное приложение или горячую линию (номер лучше заранее записать в контакты на телефоне). Если карта потом найдется, ее можно будет разблокировать.

- Подключите СМС-информирование. Стоит эта услуга недорого (50 - 70 рублей в месяц). Зато вы будете всегда в курсе, что происходит с вашими деньгами. Ни одна операция не пройдет незамеченной.

- Никому не говорите трехзначный код, указанный на карте. Он нужен для совершения операций в интернете. И никому не сообщайте СМС-код, который приходит на ваш телефон при подтверждении той или иной операции. Этим часто пользуются мошенники. Сотрудники настоящего колл-центра никогда не будут выяснять эту информацию.

НАГЛЯДНО

Как растут страховые пенсии

Год Рост (в %) Средний размер (руб.)

2020 6,6 16 488

2021 6,3 17 432

2022 5,9 18 357

2023 5,6 19 283

2024 5,5 20 344

По данным ПФР.

СПРАВКА «КП»

Какие льготы есть у пенсионеров и предпенсионеров

- Освобождение от имущественного и земельного налогов. Распространяется на квартиру, жилой дом, дачу, гараж/машиноместо, хозяйственные постройки. Чтобы не платить ничего государству, нужно подать заявление в налоговую инспекцию. Но освободить от налога можно лишь один объект собственности каждой категории на выбор. К примеру, если в собственности две квартиры, за вторую придется платить. Кстати, от этих налогов сейчас освобождают и предпенсионеров – тех, кто по старому пенсионному возрасту уже должен был быть на заслуженном отдыхе.

- Ежегодная бесплатная диспансеризация (два оплачиваемых дня в году). Эта льгота распространяется как работающих пенсионеров, так и на предпенсионеров.

- Бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте. Его предоставляют местные власти. Поэтому правила в разных регионах отличаются.

- Скидка на ЖКХ и капремонт. Эту льготу тоже предоставляют местные власти. К примеру, если расходы на коммуналку больше 22% доходов пенсионера или его семьи, полагается субсидия на оплату ЖКХ. А если пенсионер старше 70 лет, ему могут дать 50-процентную скидку на капремонт и вывоз мусора. Но это решение опять же зависит от региональных властей.

- Бесплатные лекарства и санаторно-курортное лечение (правда, это не всем полагается).

- Освобождение от транспортного налога. Он поступает в региональные бюджеты. Поэтому им распоряжаются местные чиновники. В некоторых регионах пенсионеров освобождают от уплаты налога на один автомобиль (если он не слишком мощный).

- Доплата до прожиточного минимума в регионе. Если пенсия у человека не дотягивает до минимального уровня, государство доплачивает недостающую сумму.

- Плюс есть дополнительные льготы одиноким пенсионерам, ветеранам труда, военным пенсионерам, инвалидам разных групп, людям старше 70 и 80 лет.

P.S. Все, что полагается, лучше узнавать в налоговой инспекции, органах соцзащиты, многофункциональных центрах и отделениях Пенсионного фонда по месту жительства. Или на горячих линиях этих ведомств.

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