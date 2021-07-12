Больному раком Валентину Юдашкину поставили еще один диагноз

Известный российский модельер сделал признание Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Валентин Юдашкин вот уже несколько лет борется с раком пищевода. Знаменитый кутюрье перенес операции, прошел несколько курсов химиотерапии. А не так давно у модельера диагностировали коронавирус.

"Я после посещения Италии сделал ПЦР-тест, и он оказался положительным", - цитирует Валентина Юдашкина "Интерфакс". По словам врачей, модельер относительно легко перенес болезнь. Ранее он делала прививку от коронавируса.

Учитывая, что его организм ослаблен борьбой с раком, ковид мог привести к трагическим последствиям. Ранее Юдашкин впервые рассказал о том, как боролся за жизнь, когда у него обнаружили рак пищевода. Сначала болезнь поразила почки, а затем дала метастазы в головной мозг. "В один прекрасный день я сидел с внуками и семьей и у меня начала болеть голова. Принял таблетку. Метеозависимым никогда не был. Но боль никуда не уходила", - делился Юдашкин.

Когда врачи сообщили ему о раке, Валентин испытал шок. Но потом взял себя в руки. "Надо было все равно собирать силы и как-то выходить. Желания, конечно, никакого - ни работать, ни что-то делать. Я себя заставлял", - говорил он. Модельер переносил все испытания "на ногах" - продолжал летать на показы, путешествовать и даже отмечал собственный день рождения после четырех полостных операций.

Единственный человек, от которого поначалу скрывали болезнь модельера, была его мама Раиса Петровна. "Она понимала, что что-то скрывают, но, пока не прошла первая серия операций, ей не говорили. Потом она обижалась на всех, но мы переживали за ее здоровье", - отмечал Юдашкин.

Сейчас Валентин признается, что живет не годами, а кварталами - от одного обследования до другого. "До операции меня интересовало, как ты выйдешь оттуда? Кем? Очнувшись, я стал считать розетки - правильно я вижу или нет. Мозги есть или нет? Интересовало именно это. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - рассказывал модельер.