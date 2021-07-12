Россия еще может спасти Кубу от революции. Дорого

Многотысячные антиправительственные митинги идут не только в Гаване, но и по всей в стране Фото: REUTERS

Создатели красивых, но исторически беспомощных автократий на свое счастье часто не доживают до агонии своих «детей».

И умирают в святой уверенности, что их проект вечен.

Так вовремя ушли главный архитектор современный Кубы Фидель Кастро и икона революции Че Гевара, на чей партизанской славе, лозунгах «Родина и смерть» и помощи СССР, когда-то держался неизлечимо хромоногий режим.

Социалистической утопией переболела практически вся Латинская Америка. Но убедившись, что идеи великолепного Че ведут скорее к нищете, чем к справедливости, она предпочитает гнить в более сытом капитализме.

Остались лишь Венесуэла, да Куба.

И теперь все идет к естественному к концу. Измученная тотальным, «северокорейским» дефицитом буквально на все, Куба взбеленилась.

Такого в стране не было лет 30 со времен смуты Перестройки.

Многотысячные антиправительственные митинги идут не только в Гаване, но и по всей в стране, включая деревушки. Под лозунгами – «Долой Диас-Конеля!» (пришедший на смену братьям Кастро президент), «Родина и жизнь!» (вместо официозного «Родина или смерть»).

Последней каплей стал ковид, а точнее неспособность местных властей организовать массовую вакцинацию населения. Пытаясь продвинуть свою вакцину Abdala, Гавана отказалась от импортных (в том числе от «Спутника»), но похоже не рассчитала своих сил. В итоге на острове бушует эпидемия, и рядовые кубинцы сейчас мучаются от самого страшного из всех дефицитов – нехватку лекарств. И выпрашивают таблетки у туристов.

Ковидный кризис буквально раздавил экономику – она упала на 11%. И когда митингующие разгромили несколько магазинов, то брать там было почти нечего. Полки государственных лавок пусты.

Впрочем, у кубинских властей нет проблемы выбора. Их дорога прямая. Натоптанная. Они оказались на «белорусском пути» жесткого наведения порядка, с которого уже не свернуть.

Иначе под лозунгами «Мы не боимся!», «Долой коммунизм!» и «Свободу!» их выбросят на свалку истории, где догорают романтические попытки человечества построить с помощью диктатуры пролетарский рай.

Президент Кубы Диас-Конель уже заявил: «Мы готовы ко всему и будем драться на улицах» и что «есть группа наемников, которым платит правительство США, платит опосредованно через американские правительственные агентства, чтобы организовать такого рода демонстрации».

В кубинские города вводятся войска. Отключается интернет.

Впереди тотальные аресты и установление абсолютной диктатуры «для защиты революции от американского империализма».

Что, конечно, раздавит не только юную кубинскую революцию-2, но и агонизирующую местную экономику, которой (как сегодня и Белоруссии) нужны миллиарды долларов внешней помощи. Без российских денег (а чьих еще?) Остров Свободы схлопнется в течение года.

Потому Москве придется поломать голову над кубинским вопросом.

Россия не зря закрыла на острове радиоэлектронный центр в Лурдесе и свернула советскую программу помощи Фиделю. Потому что одно дело – содержать пусть странную, но родную и близкую Белоруссию. Другое - бунтующий нищий остров, на противоположном конце Земли.

Подразнить США для Москвы - дело святое и где-то даже полезное. Угроза вернуть на Кубу российскую базу - сильный ход.

Ах, вы тянете Украину в НАТО? Так мы ответим Искандерами и С-400 под Флоридой. Вы точно этого хотите?

Но получить к Сирии, Донбассу, Белоруссии, Абхазии, Приднестровью и наклевывающемуся Афганистану, еще и Карибский кризис – рискованно.

Чисто технически спасти кубинскую революцию-1 от революции-2 можно. Методики опробованы. Люди обучены. Если начать быстро, еще можно успеть.

Но что скажет российский Минфин?

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