Эксперт рассказал, к чему приведут протесты на Кубе: «Потенциала для революции нет»

Участники уличных протестов в Гаване. Фото: REUTERS

Кубу лихорадит не по-детски, в стране проходят крупнейшие за 30 лет акции протеста. Что это: начало конца коммунистического режима или лишь блошиные укусы оппозиции? Об этом мы поговорили с кандидатом политических наук, научным сотрудником центра политических исследований института Латинской Америки РАН Антоном Борейко.

- Волнения на Кубе — это надолго? Ждать революции или пошумят и успокоятся?

- На острове нет предпосылок, чтобы нынешние митинги переросли во что-то большее. По крайней мере, пока. Власти достаточно плотно контролируют происходящее, а главное, не наблюдается признаков раскола в рядах компартии и силовиков. Все-таки, чтобы протест имел успех, хорошо бы протестующим иметь на своей стороне хоть какую-то часть элиты, а она пока достаточно монолитна. Плюс нет единого центра протеста, нет людей, которые стали бы его лицом. Так что серьезных угроз правящему режиму Кубы на сегодняшний день я пока не вижу.

- А почему не находится того, кто возглавит митингующих?

- Власти весьма эффективно работают на данном направлении, не позволяя появляться фигурам, которые могли бы консолидировать протест. Думаю, если «лицо» оппозиции и появится, то это будет представитель эмигрантского сообщества в США. В Соединенных Штатах, в особенности во Флориде, осели десятки тысяч мигрантов с Кубы, многие из которых до революции 1959 года владели крупной собственностью, включая заводы и фермы, которые были национализированы коммунистами. До сих пор эти люди и их дети спят и видят, как бы вернуться на остров и получить назад свои активы. Кстати, сами США в своих планах в отношении Кубы после возможного ухода коммунистов делают ставку на этот контингент, выходцы из которого уже входят в правящую элиту в Вашингтоне. Например, Марко Рубио, который пытался баллотироваться на пост президента от Республиканской партии, как раз родился в семье кубинских эмигрантов.

Кандидат политических наук, научный сотрудник центра политических исследований института Латинской Америки РАН Антон Борейко.

- Почему протесты начались именно сейчас? Ведь наиболее жесткие экономические реформы прошли в начале года.

- Во многом обострение обстановки связано не с реформами, а с ситуацией с COVID-19. Гавана весьма неплохо на фоне остальных стран Латинской Америки противостояла эпидемии, в том числе благодаря отлаженной системе здравоохранения, разработавшей три собственные вакцины, но сейчас на остров пришел индийским штамм, к которому власти оказались не вполне готовы. Проблема заключается в том, что многолетняя блокада Кубы в последнее время только ужесточается. Недавно Вашингтон нанес удар по наиболее прибыльным отраслям кубинского экспорта: производству лекарств и оказанию медицинских услуг, а также туризму. Кроме того, еще во время администрации Трампа, США ограничили возможность кубинским мигрантам переводить деньги родственникам. Сейчас у страны недостаточно ресурсов для обеспечения населения и промышленности всем необходимым. Прежде всего ощущается дефицит горючего для электростанций, в результате чего электричества не хватает для больниц и населения. Также не хватает продуктов питания и товаров первой необходимости. Все вместе эти факторы и привели к такому идеальному шторму, в который и попала Гавана.

- Как власти на все это отреагируют, может, прислушаются к народу?

- Протесты, конечно, могут и привести к убыстрению реформ, но надо учитывать, что власти уже и так довольно давно проводят радикальное преобразование социально-экономической системы Кубы. В результате сейчас в стране существует довольно большой частный сектор, а у многих госпредприятий есть относительная самостоятельность в ведении хозяйственной деятельности. Одновременно при всем этом кубинцы сохраняют свою социальную систему.

Мне кажется, что власти будут подходит очень внимательно к анализу протестов. Где-то закрутят гайки, а где-то их ослабят. Не исключаю, что если выясниться, что большая часть протестующих как-то связана с частным сектором, то в отношении этих бизнесменов могут быть приняты какие-то меры, ослабляющие их самостоятельность, которая в последние годы только росла.

- А политические требования?

- Подобные лозунги звучат, потому что многие кубинцы, которые не довольны жизнью, считают, что именно смена власти и политической системы, а также проведение альтернативных выборов может привести к решению их экономических проблем. Думаю, что это не совсем оправдано, ведь при всех своих недостатках, Куба остается одним из успешных примеров социального государства на периферии мировой экономики. Не исключаю, что есть и провокаторы, которые пытаются направить энтузиазм масс в нужное русло. Им как раз выгодно, чтобы обстановка только накалялась, чтобы привести к краху государства. Но сомневаюсь, что этот сценарий будет реализован. В любом случае, вряд ли это пойдет на пользу широким слоям населения, а не отдельным личностям.

МНЕНИЕ

Эвелина АЗАЕВА

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