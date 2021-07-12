Зечем "Вкусвилл" разом поставил Россию на уши

Атака защитников традиционных ценностей увенчалась успехом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Июль принес нам не только жару погодную. Но и накал невиданных страстей вокруг не самой известной торговой сети, чье название вдруг понеслось из каждого утюга. ТВ, радио, соцсети… Будто и нет в стране других забот.

А ведь так все благостно начиналось.

РАТУЙТЕ, ПРАВОСЛАВНЫЕ!

30 июня на сайте сети супермаркетов продуктов здорового питания стартовала рекламная акция "Рецепты семейного счастья". Ориентированная на 8 июля - День семьи, любви и верности. Сей праздник приурочен ко дню памяти русских православных святых Петра и Февронии, чей супружеский союз считается образцом христианского брака. Праздник ввели в стране в 2008 г в пику иноземному Дню святого Валентина Римского, тихой сапой просочившемуся к нашим влюбленным после развала СССР. За всероссийским Днем семьи, между прочим, стоял Фонд Светланы Медведевой, супруги тогдашнего президента РФ. Так что все было решено и утверждено на самом высшем уровне.

На следующий год в Москве появился первый магазин с посконно русским названием «Избенка», положивший начало торговой сети продуктов для укрепления здоровья россиян.

В 2012 г Дмитрий Медведев ушел в отставку. «Избенку» хозяин переименовал на западный манер «ВкусВиллом». Наверное, совпадение.

Вернемся к акции 30 июня. Идея была душевная. Различные семьи рекламируют на сайте свои любимые продукты из «ВкусВилла». Но каким-то боком в акцию вклинилась нетрадиционная ячейка общества. Мама Юма, активист ЛГБТ, ее дочери Мила, Алина и невеста Алины Ксюша. Подчеркивалось, что парочка обручилась пару недель назад.

Граждане-консерваторы разразились праведным гневом, узрев подкоп под традиционную Семью. Да еще перед главным семейным праздником года! Грянула кампания бойкота бывшей «Избенки».

«Совсем не интересуюсь личной жизнью гомосексуальных пар, - заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. - Как, впрочем, и гетеросексуальных. Но покупать во «ВкусВилле» больше не буду. Потому что хорошо помню, как это начиналось на Западе. Вот так и начиналось. «Такие пары тоже есть», «это наши ценности», «мы за разнообразие»... А закончилось родителем номер один и родителем номер два, человеческим молоком, гражданскими казнями смеющих шепотом возразить и шизофренией новой этики. Точнее, еще не закончилось. Даже не думает еще заканчиваться.»

Были и более эмоциональные крики души в соцсетях: «Господь покарал города Содом и Гоморру за процветание там мужеложества и лесбиянства. На их месте Мёртвое море, где не живёт ничего. Хотят и из России сделать тоже самое.»

И таких горячих откликов – десятки тысяч. Православное движение «Сорок сороков» отправило заявление в прокуратуру «на предмет выяснения бенефициарных собственников «ВкусВилл» и проверки финансовых потоков организации, а также мотивов деструктивной рекламной кампании сети, которую общественники расценивают как антигосударственную деятельность.»

No pasarаn! ЛГБТ в России не пройдет!

ЗАДНИЙ ХОД

Атака защитников традиционных ценностей увенчалась успехом. Уже 4 июля хозяин «ВкусВилла» Андрей Кривенко снял взрывоопасную ЛГБТ-рекламу и вместе с группой менеджеров принес коллективное извинение:

«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников».

Андрей Кривенко

Консерваторы праздновали победу.

«ВкусВилл» попытался было себя рекламировать с помощью матриархов–веганов и гендерквиров–полиаморов, да поперхнулся массовым возмущением, с удовлетворением констатировал публицист Дмитрий Ольшанский. Назвав отвратительной выходку торговой сети, поступившей на службу демократической чучундре.

Казалось бы, инцидент исчерпан, едва разгоревшись.

Но тут возмутилась «чучундра». Прогрессивная обшественность, ранее горячо приветствовавшая «первый случай, когда крупный российский бренд выразил поддержку ЛГБТ-сообществу». И грянула новая волна бойкота, разрезание карт лояльности сети на камеру. За трусость, измену идеалам свободы, прогиб перед «гомофобами».

Оскорбленной в лучших чувствах почувствовала себя и Ксения Собчак, прежде восторгавшаяся крутой, клевой рекламой однополой семьи. «Знаете, почему я в этой стране такая одна? Потому что у меня нет функции давать заднюю скорость. Я не ссу. Поэтому я богатая белая цисгендерная женщина, которая делает, что хочет, и у неё получается. А знаете, кто даёт задний ход и делает большую и одну сплошную на всех ошибку? Русский маркетинг. Каждый раз один и тот же трусливый кейс: сделать громко, дерзко и красиво, бросить вызов, попытаться поменять шаблон, а потом столкнуться с хейтом, все удалить и завилять хвостом: ой, ошибочка, ой, сотрудники непрофессиональные, ой, мы их неделю назад уже уволили, извините-с, извините-с.»

«Эти «извинения», да ещё от имени списка сотрудников - позорный эпизод, не добавляющий ничего хорошего к образу компании,» - вторил Ксении Константин Сонин, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ.

Неистовый наш сатирик Шендерович и вовсе назвал публичное извинение перед «гомофобами» сползанием к фашизму.

Так «ВкусВилл» очутился между молотом и наковальней.

«ВСЕ НЕ ТАК, РЕБЯТА!»

Возмущение «лапотников» и «либерастов» в принципе понятно и ожидаемо. Меня больше интересовала реакция на скандал года всевозможных контент-маркетологов, специалистов, руководителей коммуникационных и PR-контор.

Рекламные профи дружно оттоптались на теме и свой приговор изрекли. «С точки зрения PR это абсолютно провальная история… Большего непрофессионализма в области репутации сложно придумать… Креатив без привязки к реалиям… Компания не справилась с хайпом… Есть подозрение, что во «ВкусВилл» не будет ходить вообще никто... Кейс «Вкусвилла» однозначно теперь войдет во все пособия по антикризисному PR в качестве примера того, «как не надо делать»!

Представляю, как смеялся Андрей Кривенко над умными рекламщиками, а заодно - над не знающей заднего хода смелой белой цисгендершей Собчак.

Эх, ребяты-демократы и контент-маркетологи! Прежде, чем дружно мочить хозяина «ВкусВилла» изо всех своих стволов, вы бы биографию его посмотрели для порядка.

Кривенко – 45 лет. Закончил МФТИ (молекулярная и биологическая физика). Параллельно изучал учет и аудит в Плехановке. Был финансовым директором в паре холдингов, в третьем руководил стратегическими проектами. В 2009 г создал свою сеть «Избенка». В 2016 -м стал предпринимателем года по версии РБК. В 2017 г. «ВкусВилл» занял 3-е место среди 50 самых быстрорастущих компаний России. 2019 г. В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая все не так.»

2020 г. Издательство Эксмо. Книга «Дельфины капитализма 2.0». (8 историй о людях, которые сделали все не так и добились успеха.) Среди героев – Андрей Кривенко. «Делай все не так!» - его формула успеха.

Поэтому-то он не уволил «непрофессиональных сотрудников», к большому огорчению Собчак и директоров PR-контор, готовых было принять на работу «бедных жертв бесхребетного начальника».

А был ли вообще мальчик? Непрофессионал, по ошибке запустивший акцию-провокацию с однополой семьей?

Был. Управляющий фабрикой контента «ВкусВилла» Роман Поляков. Он принял огонь на себя. Дескать, его подразделение не обязано согласовывать с руководством каждую публикацию. Начальство увидело фото уже стоящим на сайте. И вообще, та реклама не имела целью подчеркнуть ЛГБТ-отношения.

Свежо преданьице…

Бдительные граждане отыскали на странице Полякова в Facebook его фото 2017 г на акции Helsinki Pride, в радужной короне на фоне радужных флагов ЛГБТ (сейчас контент в ФБ недоступен!) Сообщество Helsinki Pride – правозащитная и неправительственная организация… способствует продвижению прав и благополучия сексуальных и гендерных меньшинств.

Бдительные граждане отыскали на странице Полякова в Facebook его фото 2017 г на акции Helsinki Pride

Особо бдительные товарищи упирают на дату провокации. Последний день июня, так называемого «месяца гордости», во время которого по всему миру проходят мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества. Акция «ВкусВилла» в «дремучей России» стала, дескать, громким финалом на весь просвещенный мир. Кое-кто и вовсе узрел здесь зловещий заокеанский след. «ВкусВилл» собирается выходить на IPO, размещать акции на нью-йоркской бирже NASDAQ. Как раз в июне торговая сеть из ООО была преобразована в АО (акционерное общество). Скандальным фото однополой семьи Кривенко вроде бы бесплатно получил колоссальную позитивную рекламу в США, как борец за права сексуальных меньшинств в темной отсталой России.

Ошибки никакой не было. «Радужный мальчик» Поляков давно в теме, прекрасно знал, какой будет реакция общества на скандальную «семейную» рекламу и не мог не согласовать ее с руководством. Даже если он и был иициатором.

Так что не надо «му-му» …

БИЗНЕС-ОПЕРА

Когда вдруг разом поднялся невероятный шум вокруг «ВкусВилла», я сразу заподозрил рекламный трюк. Ну, не могла консервативная общественность мгновенно обнаружить среди других семейных фотографий на сайте не самой популярной торговой сети фото лесбиянок с коротким текстом и широким фронтом пойти в атаку. Кто-то явно помахал красной тряпкой перед кондовым российским быком, чтоб вызвать его ярость. Полагаю, люди «радужного мальчика» Полякова. Укрепился в этом, прочитав пассаж в «трусливом» извинении Кривенко: «Цель нашей компании - дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти.»

Пока патриоты и либералы буйствовали вокруг лесбийской пары, ставшей яблоком раздора в обществе, в мозги потенциальных покупателей рекламщики незатейливо вбивали: «СВЕЖИЕ и ВКУСНЫЕ продукты».

На первый взгляд, скандал уже потух. И нечего к нему больше возвращаться.

Ой-ли?

Оперой в трех актах с эпилогом назвал разыгранную на наших глазах (и при нашем участии) скандальную историю банкир, инвестор, предприниматель Андрей Мовчан.

С классическим оперным сюжетом: магазин любит и ЛГБТ и глубинный народ, а те не любят друг друга…

Сейчас закончился лишь третий акт, где в финале «Лучшие мужи города собираются на площади перед Вкусвиллом – одни поют про притеснения в России, другие – про глупых рекламщиков, но все поют про Вкусвилл».

В ближайшее время нам предстоит лицезреть эпилог, ради которого и был затеян весь сыр-бор, считает Мовчан.

«ЭПИЛОГ. Название Вкусвилл стало более известным благодаря скандалу – в магазин пошло больше покупателей, потому что все посмотрели ту рекламу и увидели, что Вкусвилл - это «качественно». Все поучаствовали в сраче, прослушали и прочитали слово Вкусвилл сто-пятьсот раз. Ну и, кроме того, аудитория «полезно» в России так или иначе растет, и она услышала своё слово в этой рекламе и в этом сраче. Озабоченные гомофобы и убежденные сторонники ЛГБТ тоже ходят во Вкусвилл (пусть и немного меньше), потому что им нужны кефир и сыр, и на самом деле они тоже относятся к группам «качественно» или/и «полезно». А групп «гомофобно» или «толерантно» в продуктовом ритейле не бывает – уж поверьте. Выручка Вкусвилла выросла и за счет порезанных карточек – порезавшие лишились скидок. Если 10% индифферентной аудитории пойдут во Вкусвилл просто потому, что выросла его узнаваемость, это будет больше, чем в сумме составляют все 100% радикальных гомофобов и сторонников ЛГБТ в России. При этом далеко не 100% радикалов откажутся от похода в магазин, в который они до того ходили совершенно по другим причинам. Выросшая выручка очень помогает IPO – оценки делаются на основании прогнозов роста, и вот он – рост! Покупатели акций на IPO – это инвесторы, люди циничные и успешные, им всё равно на сексуальную ориентацию; так что IPO Вкусвилла проходит отлично. Эпилог заканчивается тонким намеком на продолжение истории: во Вкусвилл прибывает посланец Сбербанка, который, возможно, обсудит включение Вкусвилла в его экосистему – и неспроста.

В ритейле хорош любой PR, кроме некролога. Профессионалы это знают. А обитатели ФБ нет, и радостно служат делу профессионалов. Что, в сущности, и является основой коммерческой жизни соцсетей.»

Разумеется, Кривенко и не думал служить либеральной чучундре. Наоборот, ловко использовал ее, дав запланированный «задний ход». Собчак, Шендерович, другие глашатаи «чучундры», имеющие много подписчиков в соцсетях, ожидаемо отреагировали. И бесплатно отрекламировали «ВкусВилл».

ПОЩЕЧИНА ОБЩЕСТВЕННОМУ ВКУСУ

Что еще навело меня на мысль о хитрой рекламе, замешанной на скандале? Хозяин «ВкусВилла», привыкший делать все не так, на этот раз действовал в рекламном тренде года под названием «Пощечина общественному вкусу».

Вот краткая хроника хайпа-2021.

Март. Альфа-Банк назначил директором по работе с молодёжью скандального рэпера Моргенштерна, получившего ранее титул «Женщина года». Чтобы тот привлек 100 тысяч новых клиентов. Замглавы Всемирного Русского народного собора, председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев выпустил заявление, что под псевдонимом Моргенштерн скрывается уроженец Уфы, 23-летний Валеев Алишер Тагирович, трижды отчисленный из разных учебных заведений за пьянство и сексуальные домогательства. «Известен как один из главных пропагандистов содомии, сатанизма, наркомании, алкоголизма, распутства и алчности – всего того, что в любом здоровом обществе считается глубоко порочным и безнравственным.»

В апреле против музыканта возбудили административное дело за пропаганду наркотиков (в июне назначили штраф в 100 тысяч рублей). В «Альфа-банке» тут же заявили, что Моргенштерн не является их сотрудником. Дескать, это был рекламный ход.

Июнь. Молодежным лицом СБЕРа и Санкт-Петербургского международного экономического форума стал модный тиктокер Даня Милохин со смазливым личиком. Дефилировавший прежде в нежно-розовом свадебном платье с декольте, перекрасивший свой черный «Майбах» в розовый цвет. Явление Дани затмило другие события ПМЭФ-2021. «Безумие и стадный инстинкт российской элиты - под пошлую дудку косноязычного тиктокера готовы на всё, - возмущался журналист Виталий Третьяков. - Даже лечь лицом в грязь.»

Июнь. Дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТа имени Горького в спектакле про молодость Иосифа Сталина «Чудесный грузин» вызвал бешеный шквал критики. Покруче, чем с Моргенштерном, Даней Милохиным. «Апофеоз пошлости!» (сенатор Алексей Пушков.) «Хорошо, что Станиславский до этого не дожил!» (актер Сергей Безруков). Сам глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал Министерство культуры разобраться с появлением Бузовой на сцене МХАТ. (На мой взгляд театрала-любителя, это был удачный рекламный ход худрука МХАТа Эдуарда Боякова для привлечения внимания к театру. Бузова не Офелию, Джульетту, Раневскую играла на легендарной сцене, а певицу кабаре. Фактически себя. Она ж сама певица, и очень популярна среди народа. Браво, Бояков, за хайп!)

Явно приревновав Боякова к успеху с Бузовой, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов объявил недавно, что в следующем сезоне пригласит на роль Раневской в «Вишневом саде» модного трансгендера Наталью Максимову, экс-фрейлину Ренаты Литвиновой. ( В прошлой жизни – мальчик из Казахстана, зарабатывавший в Булонском лесу на операцию по смене пола.) Ксения Собчак уже приступила к раскрутке будущей звезды мужнего театра, взяв у нее интервью. Но я на этот «Вишневый сад» точно не пойду.

Как видим, Кривенко действует в рамках нового хайпа. Разве что более хлестко. Можно назвать ту акцию-провокацию отвратительной. Но это моральная оценка. А у Кривенко – бизнес. Здесь важно не нарушать закон. Он и не нарушил. В рекламе однополой пары стояла пометка - категория «18+» по требованию российского законодательства. Поскольку одна из девушек - несовершеннолетняя. Так что подготовились ребята основательно.

ЛИЧНОЕ

«130 РУБЛЕЙ ЗА ПОЛКИЛО УЗБЕКСКОЙ МОРКОВКИ? – СПАСИБО, НЕ НАДО!»

Я давний сторонник здорового натурального питания. И когда по соседству открылся зеленоватый магазин «ВкусВилл», стал одним из первых покупателей. Получил бонусную карту «Давайте дружить» №4202007. Но раздружился задолго до «гомофобного скандала».

Аккурат 8 июля, в праздник Семьи, отыскал ту карту и заглянул в магазин. Витрины не побиты, к явному разочарованию Шендеровича, вечно ждущего от русского народа нацистского вандализма. Внутри покупатели с корзинками неспешно бродят, как и раньше. Так что истошные крики умных контент- аналитиков: «Во ВкусВилл теперь не будет ходить вообще никто!» - мимо кассы.

Памятуя факт из Прямой линии с президентом, подхожу к полке с овощами. 500 грамм молодой узбекской моркови в целлофане – 130 рублей !!! 600 грамм российской мытой – 138 р. Бананы- 88 руб/кг. Черешня-300, клубника – 520!

Развернулся и назад мимо кассы.

Рядом с домом у меня еще «Магнолия», «Дикси», «Пятерочка». Зашел туда для ревизии. Отечественная мытая морковка:100-108 р. ЗА ЦЕЛЫЙ КИЛОГРАММ! И выглядит чище, свежее, моложе. В двух точках – наразвес. Можно самому выбрать. Бананы тоже дешевле. В «Дикси» - 62 р/кг. Черешню там взял за 200 р.

Понимаете теперь, почему я давно раздружился с сетью «ВкусВилл»?

Вот только не надо обвинений в жлобстве. Главными моими покупками во «ВкусВилле» были сыр и рыба. Сыр теперь покупаю напрямую у Олега Сироты, других фермеров. Рыбу и морепродукты заказываю в специализированных интернет-магазинах. И ассортимент богаче, и качество … Морковку ем со своего огорода. Чисто натуральную, без нитратных удобрений. А клубнику в сезон предпочитаю брать на рынке.

Впрочем, на вкус и цвет, гласит русская пословица, товарищей нет. Как и на цены. Это мой личный выбор. Никому его не навязываю. А бонусную карту «Давайте дружить» №4202007 резать не буду. Пусть и дальше лежит в моей коллекции торговых разочарований.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Глобальная чучундра из рекламы Вкусвилл - это "Слава КПСС" 21 века

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